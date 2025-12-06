人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒

塑膠製品充斥生活，塑膠微粒影響人體健康程度不容忽視。示意圖，取自unsplash



塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。

台大公衛研究團隊最新調查，分析50位成年人的糞便樣本後發現，每人每天排出約8000顆、25微米的大型微塑膠，平均每克糞便約7.4顆，來源包括外送及超商便當容器、瓶裝飲料包材與合成纖維衣物落塵。

劉博仁指出，研究者推測微塑膠可能擾動腸道菌相、刺激發炎反應且 影響腸道上皮屏障（leaky gut），此研究是目前最早直接探討「腸道疾病與塑膠微粒的關聯」的重要文獻；動物實驗則證實，暴露微塑膠3個月後，小鼠腸道菌相改變、肝臟指數升高、脂肪堆積，且血糖與膽固醇代謝異常，這些都是現代人常見的慢性疾病風險因子。

除了塑膠微粒，劉博仁說，塑化劑（如 DEHP、DBP）更可以直接進入人體血液循環，其健康風險包括干擾荷爾蒙、造成性荷爾蒙失衡、影響胎兒神經及生殖系統發展、提升肥胖、胰島素阻抗、代謝症候群風險，也可能增加過敏、氣喘、免疫失調的風險，動物研究顯示與肝毒性、生殖毒性相關，台灣曾因塑化劑風暴而高度重視，但生活中仍大量存在這些物質。

為了減少塑膠微粒與塑化劑污染，劉博仁提出6項建議，第一，也是最重要的就是避免熱食接觸塑膠，因高溫會大幅加速塑化劑釋出；其次，改用不鏽鋼、玻璃、陶瓷容器；第三，少吃高度加工食品，因為幾乎所有加工食品都有塑膠接觸史。

第四，可多吃蔬果，劉博仁說，研究發現膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出。經常流汗、運動也有助排除部分脂溶性毒物，汗液中可檢測到 DEHP 等塑化劑代謝物。最後，減少使用合成纖維衣物、烘衣機，因為衣物會釋出棉絮型微塑膠，經呼吸或食物落塵進入人體。

劉博仁指出，塑膠微粒正在悄悄累積在腸道、肝臟、甚至血液循環中，塑化劑則是干擾荷爾蒙、影響代謝與免疫系統，生活中每一個選擇，都會讓身體更乾淨或更被污染。

