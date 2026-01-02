「人體素描」伸魔爪！日本靜岡驚傳長期誘姦案 狼父：不覺得有強迫

國際中心／程正邦報導

日本靜岡一名狼父藉「人體素描」名義，誘姦繼女長達7年。（示意圖／Shutterstock）

日本靜岡縣近日爆出一起令人震驚的家庭性侵案。一名 59 歲男子被控在過去七年間，長期對繼女進行性剝削。該名男子不僅假借「繪畫模特兒」為由誘騙當時年僅 13 歲的少女脫光衣物，更利用職權與長輩身分，在住家、職場及車內多次強行發生性關係。全案在靜岡地方法院開庭審理時，男子竟辯稱自己與繼女「互有好感」，否認強制性交，引發輿論抨擊。

從素描到奪取貞操：狼父利用「性知識落差」設局

根據《靜岡電視台》等日媒報導，這名現年 59 歲的被告於 2017 年與帶著兩名子女的現任妻子結婚，四人共同生活。不料，家庭的避風港竟成少女的噩夢。

2018 年，當繼女甫升上國中一年級時，被告聲稱要練習素描，要求少女全裸擔任模特兒，並以「觀察身體線條」為藉口，對其胸部與私密處進行猥褻。

男子利用少女年幼、對性知識懵懂無知的弱點，迫使她進行舔拭生殖器等行為。2018 年 7 月，男子更厚顏直言「想要妳的貞操」，奪走繼女初夜，並透過情感操弄（Grooming），讓受害者產生錯誤的愛慕依賴，藉此維持長達 7 年的地下關係。

狼父出庭辯稱和繼女有愛慕之意，「沒那麼強迫」。（翻攝自Google Maps）

「長袖」露破綻！外婆心細揭發 7 年獸行

這起駭人聽聞的案件之所以會曝光，全靠家人的細心觀察。2025 年 9 月，受害女子回娘家探望外婆，儘管當時氣候依舊炎熱，她卻反常地穿著長袖緊緊包裹身體。

外婆察覺外孫女眼神閃躲、舉止怪異，在不斷追問與安撫下，少女才崩潰坦承多年來遭繼父性侵的真相。隨後在舅舅的堅持下，家屬報警處理，這名禽獸繼父最終於 2025 年 10 月正式落網。

庭審現場：被告承認為性交，但堅稱「兩情相悅」

2025 年 12 月中旬，靜岡地方法院首度針對此案開庭。被告在庭上承認了與繼女發生性行為的事實，但對於「強制」二字極力撇清。他供稱，雖然旁人看來可能會覺得不妥，「但我個人不認為有強迫她」，甚至主張雙方是有好感的。

檢方則反駁，被告明顯利用雙方身分權力不對等、年齡落差以及受害者的心理脆弱性，實施長期的性控制，其行為已構成嚴重的強制性交罪。

專家評論：典型的「引誘式性侵」

社工專家指出，此案是典型的「梳理誘姦」（Grooming），加害者先建立親密關係或利用專業權威（如繪畫）降低受害者防禦，再逐步實施性侵。這類受害者常因心理混亂，誤以為自己也有責任或甚至產生假性愛慕，導致受害時間長達數年。

至 2026 年初，該案仍處於地方法院審理階段，尚未宣判，但日本法律對於長期、多次且對象為未成年家屬的強制性交罪（現已更名為「非合意性交罪」），起訴基準通常極高，法律專家預測檢方極可能要求 10 年至 15 年以上的有期徒刑。

