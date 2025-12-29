人體遺骸遭竟製成書皮與工藝品！哈佛醫學院前太平間主管判8年監禁

哈佛醫學院遺體盜賣案被告塞德里克．洛奇（右）與妻子丹尼斯．洛奇（左）出庭聆聽判決。兩人因跨州運輸被盜人體遺骸罪名成立，分別被判處96個月及12個月又1天有期徒刑。 圖：翻攝自 紅星新聞

美國賓夕法尼亞州中區聯邦檢察官辦公室日前宣布，58 歲的塞德里克．洛奇（Cedric Lodge）與 65 歲的妻子丹尼斯．洛奇（Denise Lodge），因跨州運輸被盜人體遺骸罪名成立，分別被判處 96 個月與 12 個月又 1 天有期徒刑。兩人為全案 9 名被告中的其中 2 人，其餘被告均已認罪，部分仍待宣判。

這項判決也正式為這起歷時兩年半、震撼美國醫學界的醜聞畫下刑事審理句點。案件不僅牽涉全美最具聲望的哈佛醫學院，更揭露一條橫跨多州的人體遺骸非法交易網絡。

檢方指出，2018 年至至少 2020 年 3 月間，時任哈佛醫學院太平間主管的塞德里克，涉嫌自校內用於教學與研究的捐贈遺體中，非法取走器官、大腦、皮膚、雙手、臉部、解剖後的頭顱等部位，並將其帶回新罕布什爾州住處。

塞德里克與妻子丹尼斯隨後透過網路社群聯繫買家，將這些人體殘骸出售或運送至其他州，交易地點遍及麻州塞勒姆、新罕布什爾州及賓州等地。檢方調查顯示，部分人皮以每片 600 美元售出後被鞣製成皮革並裝訂成書；一具男性臉部遺骸被製成展示工藝品；另有器官被轉交至新罕布什爾州某組織，製成飾品對外販售。

起訴書並點名一名買家麥克萊恩（McLean），其經營名為「凱特的恐怖創意店」的商店，主打哥德、血腥風格的改造藝術品。檢方指控其曾儲存並販售人體遺骸，目前仍在司法程序中。

檢察官表示，塞德里克透過販售遺骸獲利數萬美元，包括一筆標註「7 號頭顱」的 1000 美元交易，以及一筆標註「大腦」的 200 美元款項。整起犯罪期間，夫妻倆非法所得估計介於 4 萬至 9.5 萬美元之間。

丹尼斯在交易中主要負責包裝、寄送與金流往來。檢方並揭露，塞德里克至少曾一次邀請買家直接進入大學停屍房，以 600 美元價格出售兩張解剖後的人臉。聊天紀錄顯示，丹尼斯曾與一名經常購買解剖人臉的買家互動，對方稱讚她「總是很幫忙」，她則回以三個笑臉表情符號。

塞德里克的律師在庭上表示，他在哈佛醫學院服務近 30 年，並謊稱這些人體器官只是「醫療廢棄物」，以欺騙妻子協助犯罪。丹尼斯則辯稱自己罹患乳癌並已失業，交易僅為支付醫療費用，且其角色僅限於收付款，請求法官免於入獄。法院宣判當天，夫妻倆一同出庭，對判決結果未發表評論。法官先宣讀丹尼斯的刑期後，兩人在法庭上短暫親吻擁抱，隨後牽手離開。

刑事判決之外，案件也持續延燒至民事訴訟。當地時間 16 日，哈佛大學與多名遺體捐贈者家屬的律師於波士頓薩福克高等法院首度開庭，討論賠償與責任問題。最高司法法院已於 10 月裁定，家屬可對哈佛大學提起訴訟。

哈佛醫學院官網也發布公告，主動徵求可能受影響的家庭登記。院長戴利（George Q. Daley）在聲明中表示，對校園內竟發生如此令人不安的事件感到震驚，並向捐贈者家屬致上最深歉意，承諾將持續與受害家庭保持聯繫。

檢方估計，可能有超過 400 個家庭受到影響。部分家屬表示，他們至今仍不清楚親人哪些遺體部位遭竊、遺骸流向何處。一名家屬在法庭上表示，這起事件「偷走的不只是遺體，而是整個家庭的平靜」。

