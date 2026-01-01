人龍綿延10公里！紫南宮錢母夯 10萬人搶領

活動於元旦上午9點開始發放，現場人氣沸騰，吸引超過10萬名信眾共襄盛舉。（圖／東森新聞）





2026年南投紫南宮「馬年錢母」正式亮相，象徵「馬上發財」、「馬到成功」。依循慣例，活動於元旦上午9點開始發放，現場人氣沸騰，吸引超過10萬名信眾共襄盛舉。為了消化龐大的排隊人潮，廟方今年特別協調農民，將動線從產業道路延伸至農地，使得隊伍綿延近10公里。信眾們不畏寒風，只為求得新年新氣象。



紫南宮主委莊秋安於上午8點半正式宣布發放規則，除了每位民眾都能領取一枚馬年錢母外，備貨量更是充裕，比現場人數多出一倍。最受矚目的是前5,000名排隊者可獲贈一顆「金雞蛋」，內含豐富大獎，包括限量10枚金戒指、20包6千元現金紅包以及1,200組套幣。莊主委特別強調，金戒指的金子曾由土地公、土地婆佩戴過並經過加持，福氣滿滿。

在長長的隊伍中，順利奪得「頭香」的是一名來自彰化秀水的男子。為了替母親祈福，他展現驚人毅力，早在12月19日便抵達現場，整整排了14天。面對鏡頭，他謙虛地表示：「排第一名不是為了金錢或黃金，就只是希望祈求媽媽身體健康，這樣子而已。」這份孝心成為現場最動人的插曲。



金雞蛋開獎時刻驚喜連連，幸運故事不斷。來自桃園的黃先生連續7年南下排隊，這次提前兩天卡位，幸運抽中金戒指，直呼是「土地公賜的福氣，一定馬上賺」；另一位國小六年級學生與家人同來，也幸運抱走金戒。而運勢最強的當屬來自台中的劉小姐，她繼龍年抽中金戒指並隨身佩戴後，今年在土地公加持下又抽中6千元現金紅包，連莊的好運氣讓她驚喜萬分，直呼不敢置信。

