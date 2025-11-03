一人一善不間斷 大馬連心愛鋪滿地

從校園到街頭，從社區到人文空間，馬來西亞的慈濟人展開一連串募心募愛行動，宣導一人一善，喚起眾人善念。

霹靂慈濟志工來到怡保巴占社區，走進菜市場，商店和街道，向民眾勸募愛心，呼籲一人一善。

志工 黃桂鳳：「開始的時候 我就有點怕， 不知道應該要怎樣開口 叫人家募捐， 後來去到那個市場那邊的時候， 我就很自然而然地， 我就會叫人家怎樣去捐一分愛心， 然後我就越捐就越開心， 就做到越來越開心。」

首次參與街頭募款的志工，在資深志工的陪伴下，勇敢與民眾交流，過程中學習許多。而在馬來西亞分會的志工，走入麗澤分校宣導一人一善，鼓勵師生發揮點滴愛心。

慈濟志工 林玉碹：「因為我們在往年，每一年的一人一善，我們都有走進去校園，那今天剛好是在麗澤分校，我們靜思語入校園的最後一堂課，那我就問了校長，校長就不假思索 立刻就答應了，所以很感恩，我們進來就是說要啟發孩子的善念，每一個人有這個善念，這個世界就不一樣了。」

透過解說和手語演繹，師生感受一人一善的力量，紛紛把零錢投入愛心箱，要幫助有需要的人。 雪蘭莪靜思書軒則舉辦心靈饗宴，邀約民眾享用素食，啟發善念。

慈濟志工 陳彩翎：「看到每一位都合和互協，不分你我，這個是我們在靜思法脈的一個，最強大的一個後盾。」

慈濟志工 李錦鴻：「我今天來這邊的付出，來捧那個餐盒，是一個很好的機會給我付出，同時 在這個付出之中，我們可以帶動我們慈濟的人文，然後給大家人家，上人所說的 我們都要傳法。」

心靈饗宴匯聚眾人的愛心，為有需要的人獻上溫暖。

