一人一善進行式 愛遍寰宇福無

馬來西亞新山地區的慈濟志工，響應一人一善運動，持續好幾個星期，利用早晨，傳統市場人潮聚集的時間，向民眾募心募愛。

「做好事嗎，募你一分愛心，五毛錢也可以救人，一人一善 遠離災難。」

拿著募款箱，志工挨個店家勸募愛心，這是每年全馬志工都會動員，發起的一人一善運動，柔佛州新山地區的志工也響應，串起大家的善念

「這個叫發願，久久捐一次 你久久做一次好事，這個(投竹筒)是天天在家裡做好事。」

民眾 努寧：「你們來向我勸募 我會捐，我很樂意出一分力。」

民眾 阮靜翠：「這些(捐款)是我們愛心的，要做一個不是很大的東西，但是很多人捐起來，可以做一個愛心，可以幫助很多人。」

藍天白雲的身影，穿梭在傳統市場裡，志工把握上班前的一點點時間做好事

慈濟志工 馬碧憶：「要做好事就是把握因緣，這個市場很早(開賣)，我們六點半就開始(募愛)，我等一下七點半我們就離開了，這樣就法財也有 世間財也有，兩個都可以做 不耽誤。」

除了募心募愛，志工也向店家推廣靜思語，希望這些啟迪人心的好話，成為安住人心的力量

志工 蔡詩虹：「感恩這個店家願意把靜思語，掛在他們自己的店，讓顧客也可以看到這個靜思語，比如說像他們口說好話，或者是多感恩，多對這個世界多一點付出。」

志工 盧傳麗：「我們講那個竹筒歲月，還有講上人的故事，所以讓更多人了解(慈濟)，被人家排斥 不要放棄，就是繼續地講 所以他才了解，我們的錢是這樣子，從每一家每一戶這樣子去募回來的。」

志工用真誠串起每個人心中的善，這樣的行動會一直永續做下去，讓更多有需要的人都得到幫助。

