一人一善ING！教育工作者募心募愛

也是做好事，馬來西亞慈濟教育志業的職工跟當地慈濟志工，推動一人一善；更實際上街頭向陌生的有緣人，募心募愛，這才發現，想要踏出第一步，想要開口，原來需要很大的勇氣。

慈濟志工與同仁，以電子書的方式，向Dragonfly教職員介紹慈濟故事、與一人一善的精神內涵，讓每一位參與者了解行動的初衷與意義。

手捧愛心箱、滿懷誠意的教育工作者，走上街頭，邀請大眾一起行善。這是由慈濟教育志業與大愛引航之友Dragonfly教職員共同展開的一人一善，募心募愛活動。

廣告 廣告

Dragonfly安親班老師 傅瑞春：「今天是我第一次體驗，也是滿害羞，也是很有勇氣，覺得自己今天很有勇氣，今天終於踏出一步，去在人潮中，做這一個有意義的活動。」

Dragonfly幼兒園培訓老師，被一位清潔工人的善舉深深觸動，對方雖月薪微薄，卻慷慨捐出50令吉。從中看到自己的不足，也明白真正的善，來自謙卑與真誠。

Dragonfly幼兒園老師 蘇谷娜：「我想要非常真誠，誠實地說，我原本在想她會捐多少呢，結果當她投入50令吉的時候，我真的很驚訝，她的人生故事也深深打動了我，因為一直以來，我都以為只有我一個人，覺得自己的生活很辛苦，所以我常常告訴自己，我很好，我有一顆善良的心，但今天我看到，原來有更多人，比我更有愛心，更加善良，這是我今天帶回去的，一個很深的體會。」

這次募心募愛，讓他們體會到以身示教的力量。平時鼓勵孩子走入人群，而這一天，他們自己成為行動的榜樣，主動傳遞愛心，實踐教育的真諦。對這群教育者而言，街頭不再只是街頭，而成為一堂活生生的人文教育。

更多 大愛新聞 報導：

馬國校園健康蔬醒 傳遞環保健康觀念

馬六甲新芽助學頒獎 鼓勵勤學向上

