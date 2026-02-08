一人一菜 苗栗新住民春節前齊聚解鄉愁

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「一人一菜」解鄉愁！農曆春節將至，苗栗縣不少來自異國的女子遠嫁來台，成為台灣新住民。考量傳統佳節容易觸發思鄉情緒，苗南區新住民家庭服務中心邀請新住民家庭帶著家鄉年菜齊聚一堂，共享佳餚、緩解鄉愁。

苗南區新住民家庭服務中心表示，苗栗縣新住民人數逐年增加，其中以東南亞國籍為主要族群，因社區對新住民母國文化理解仍有限制，容易產生刻板印象，所以於農曆年前舉辦以「溫暖、陪伴與連結」為核心活動，鼓勵參與的新住民主動介紹、帶領母國文化，分享母國新年習俗與特色年菜，打破傳統單向的文化介紹。

活動亮點包含滿溢家鄉味的「共享餐桌」，包括越南、印尼、泰國、菲律賓等國新住民大顯身手，紛紛端出自家拿手菜製作新年點心與菜餚，展現異國年味；大家互相品嘗感受不同文化，充滿歡聲笑語，透過家鄉菜一解鄉愁，回憶老家的味道。

現場也安排親子文化闖關遊戲，如「寫多國語言春聯」、「學講新年祝福語」，讓孩子理解父母故鄉的節慶文化，強化多元文化認同；，「在台第二個家」祝福儀式，則讓餐與者將新年心願寫在許願卡上，掛滿許願樹，象徵在苗栗落地生根、迎向嶄新一年。

