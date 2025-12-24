什葉派與遜尼派知多少？

示意圖：Getty Images

張良任 / 兩岸發展研究基金會董事、台北市政府市政顧問、台中市政府國際事務委員、中國國民黨中央評議委員

有關中東地區的新聞常會出現什葉派(Shii,Shia)、遜尼派(Sunni)這兩個名詞，令讀者費解；也有說什葉派比較激進，遜尼派比較溫和，是否如此也是莫衷一是。其實，他們來自同源，都是追隨先知穆罕默德的伊斯蘭教派。

伊斯蘭(Islam)的語義是順從，即信仰者對於真主的完全臣服。穆斯林(Muslim)則指的是進行臣服行為的人；穆斯林還有一個意思就是「完完全全(entirety)」，就是把自己完完全全交給真主(Allah)一人的人，而不是交給旁人，也表示他是一神信仰者(monotheist)，所謂的神指的是獨一的造物主，並依照祂的旨意生活。遜尼派、什業派兩者在核心信仰、宗教精神、倫理目標上，並無根本差異。

問題在於西元632年穆罕默德逝世之後，對於先知繼承人哈里發(Caliph)的爭議：誰才有資格領導穆斯林宗派。

歷史上，什葉派認為繼起之領導人，應該由穆罕默德的血親繼承，他們支持先知的女婿、表弟阿里(Ali in Abi Talib)的後代。他們認為真正的宗教領袖稱其為伊瑪目(Imam)，必須由穆罕默德家屬的後代繼承，即與先知有血緣關係的人，才具有神聖的宗教權威，且被認為在宗教的教義上不會犯錯。簡言之，血統純正才有合法性。

遜尼派是「遵循聖訓者」，表示遵循先知穆罕默德的言行傳統，主張由穆斯林社群協商後，選出最適當的人選。

兩大宗派雖因伊斯蘭早期宗教與政治領導權繼承問題而產生分歧，但此差異主要屬歷史與權威詮釋層次，而非教義對立。近代，隨著殖民經驗、民族主義興起與現代國家建構，伊斯蘭國家多已脫離傳統宗派治理模式，宗教合法性往往被納入國家權力運作之中。

什葉派約占全球穆斯林人口的10-15%，主要分布在伊朗、伊拉克、黎巴嫩、亞塞拜然等；遜尼派占全球穆斯林人口的85-90%，主要分布在沙烏地阿拉伯、埃及、印尼、土耳其、印度等國家。

從名單上看起來，似乎遜尼派的國家比較走溫和路線，但若干極端的組織如基地組織(Al-Qaeda)、伊斯蘭國(ISIS)、塔利班(Taliban)等卻都是遜尼派。不過他們是「非國家行為者」，分布的點比較不集中。

什葉派以伊朗為代表，因為在中東地區具有強大的軍事力量並支持在黎巴嫩的真主黨、葉門的胡塞武裝組織及伊拉克的民兵，尤其在對抗以色列上顯得比較好戰。這兩派哪一派比較激進？不能以偏概全，激進與否是相對的概念，例如在伊拉克什葉派可能認為遜尼派恐怖份子更具暴力；在敘利亞遜尼派反抗軍，可能認為什葉派的政府更殘暴。過去兩年多跟以色列打仗的哈馬斯份子98%以上都是遜尼派，但很難說他們都是溫和份子；其他的巴勒斯坦人大多數也都是遜尼派。由於伊朗對哈馬斯大規模的武器支援，並提供軍事訓練，讓人誤以為哈馬斯是什葉派，其實是出於政治目的。

歷史上與當前所見之兩派衝突沿波討源是政治權力分配、地緣戰略與經濟資源競逐。宗派身分多被掌控政治權力者，混淆為動員群眾與合理化衝突之工具，而非衝突之根本原因。

年終歲末，回顧這一年的中東，仍然是烽火處處，衝突未息。希望來年，中東能落實《古蘭經》中的初心，把和平視為理想與責任，主張以正義、慈悲與和解維護和平。■