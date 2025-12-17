什麼叫行政院長「不副署」？ 公民課本沒教、九成台灣人不知道 王婉諭解釋給你聽

行政院長拒絕簽名副署，在形式上確實可以讓總統「無法」完成公布程序，阻擋法案生效。（圖片來源／行政院官方帳號）

行政院長卓榮泰對立法院版本的財劃法宣布「不副署」，讓朝野再度陷入對峙，先不談後續結果如何，其實許多民眾對於「不副署」非常陌生，連時代力量黨主席王婉諭都說「就連公民課本裡面也沒教過。如果不是做政治工作，我可能也一輩子都不會知道。」

不過，王婉諭發了一篇文專門解釋什麼叫做「不副署」，她15日在臉書上寫到，財劃法在朝野的僵局，執政的民進黨政府，從它的視角，認為已經無路可走，做出了行政院長「不副署」總統公布法律的決定。

廣告 廣告

按照《憲法》第 37 條規定，立法院三讀法律後，在總統公布法律時，需要有行政院長的副署。

又《憲法》第 72 條規定：「立法院法律案通過後⋯⋯總統『應』於收到後十日內公布之。」，所以總統沒有選擇不公布的權力。

朝野雙方財劃法對峙，行政院宣布「不副署」

於是，行政院長拒絕簽名副署，在形式上確實可以讓總統「無法」完成公布程序，阻擋法案生效。這看起來好像是一條路。既然如此，為什麼過去從來沒有行政院長「不副署」總統要公布的法案？

因為這個動作，充滿風險與爭議。

王婉諭解釋，在憲法一開始的設計裡面，總統和行政院相互牽制，某種程度來說，副署是為了讓行政院長可以制衡總統用的。但是，在憲法增修條文通過之後，行政院長改由總統直接任命，無須經過立法院同意。於是，行政院長也就成為了總統意志的執行者。

在這個前提之下，王婉諭指出，如果現在行政院長不簽字，導致總統無法公布這個法案，這一定是總統的意思，等於總統對立法院行使了「否決權」。透過法律公布程序的技術卡關，來阻擋法律生效，這樣的做法，打破長久以來的憲政慣例，會對憲政秩序產生非常巨大的衝擊。

那行政院長拒絕副署的話，有違憲嗎？

有人認為一定違憲；有人認為有違憲的高度風險；也有人像卓榮泰院長一樣，認為完全合憲。

王婉諭表示，但不管你怎麼想，不管行政、立法這兩個憲政機關怎麼想，不管各政黨怎麼想。唯一可以做出裁決的，就是憲法法庭。

從去年國、眾兩黨推動《憲法訴訟法》修惡、封殺大法官人選至今，已經整整一年了，整個憲法法庭幾乎完全癱瘓。

這段期間，朝、野都相互指控對方違憲，卻淪為各說各話。對於立法院來說，沒有憲法法庭，在野黨可以恣意推動法案而不受約束。但反過來對行政院來說，同樣採取了高度爭議的方式來反制。

因為權力分立缺了一隻腳，行政、立法自然就會相互膨脹，致使整個國家運作出現巨大的失衡。失去了裁判，這場球賽就從公平競爭，變成徹底失控的相互毆打。從中受害最深的，當然是人民。

立法院朝小野大，卻缺乏仲裁機制

王婉諭強調，自從去年立法院進入「朝小野大」的格局後，這是雙方衝突最嚴峻的一刻。在缺乏仲裁機制的情況下，台灣已陷入嚴重的憲政危機。「這也是為什麼，當初我極力批評《憲法訴訟法》的修法，因為它會使台灣落入如今的處境。」

「對我來說，在明年大選在即的現況下，雙方都沒有倒閣的決心，而台灣社會也承受不起不斷的選舉和對抗。因此，此刻唯一的解方，就是補齊大法官，讓憲法法庭恢復運作。」

王婉諭要呼籲賴清德總統，儘速提出一份具備高度專業的大法官提名名單，她更要呼籲國民黨、民眾黨團，停止癱瘓憲法法庭。

財劃法僵局議，唯有交由憲法法庭裁決

她認為，國會當然可以嚴格審查、也可以刷掉不適任人選，但不能失去理性的全面封殺，以「拒審」作為政治鬥爭的籌碼。無論是《財劃法》、還是拒絕副署，甚至是未來更多可能的法案衝突，這些憲法爭議唯有交由憲法法庭裁決、讓制度說話，才能打破僵局。面對內憂外患，台灣絕對不能繼續陷在這種各行其是的空轉之中。

「最後，我也要請朝野好好想一想。不論是憲法本文還是增修條文，在台灣這片土地運作至今，它的權責劃分、權力分立、國家主權、政府體制上，都已經和台灣現況有巨大的扞格。」

王婉諭擔憂的說，這樣的憲法，不僅無法回應國人需求，更可能會不斷製造分裂的危機。我們不僅要讓憲法法庭恢復運作，我們更必須啟動憲改工程，徹底的討論這部憲法的根本問題。這才是讓台灣長治久安的方法，也是真正解決國家問題的長久之道。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台北板橋馥華艾美酒店啟動大型徵才

宏碁子公司專門和「台霸耶」競爭 3C產品專門維修商海柏特掛牌上櫃了

政府護盤將添生力軍 金管會擬放寬「政府交叉派任」限制 彰銀、台企銀可望投資台積電

