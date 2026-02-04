什麼工作月薪65萬 半年找不到人? 雲象科技：AI是唯一解方

雲象科技的數位病理系統，在國內市占率達7成。圖為雲象執行長葉肇元。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕林口長庚醫院去年八月招募病理科主治醫師，開出第一年保障「月薪65萬」高薪，但據傳半年過去了，到現在仍找不到人，國內專攻醫療影像的AI公司—雲象科技(7803)執行長葉肇元表示，病理科找不到醫師幾乎是全球趨勢，隨人口老化、癌症患者增加，病理科工作量大增，而透過數位病理AI是唯一解方。

雲象是國內提供數位病理系統的公司，市占率達7成，提供包括數位病歷影像平台以及兩個獨立的AI醫材—大腸鏡AI診斷、骨髓抹片分析軟體，扮演醫院顧問的角色、協助醫院解決問題，葉肇元表示，目前國內幾家大型醫院已是雲象客戶，如林口長庚、台大等，國內業績約占雲象營收的一半。

近年雲象也積極朝海外發展，葉肇元指出，雲象已插旗日本、德國及美國市場，其中德國市場成長快速，已與三家大型醫院合作，至於美國則已設立子公司，招募6位員工，建立業務團隊，由於美國目前相關影像AI的滲透率僅5%，因此預計今年就會有業績貢獻。

雲象目前股東成員除了葉肇元家族外，廣達(2382)持股15%，另外國泰創投持股7.3%，還有中華開發創投、台企銀創投等，三家創投持股約10%。雲象去年營收約2億元，年增91%，不過虧損擴大，葉肇元解釋，因為要耕耘美國市場，先期必須投入經費所致。

雲象日前獲得證交所審查通過，將於創新板掛牌上市，上市時間預計落在今年第二季。

