什麼情況 川普竟對美國國稅局和財政部提告求償100億美元

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間1月29日正式向邁阿密聯邦法院提起訴訟，狀告美國國稅局（IRS）及財政部。川普指稱，政府機關未能履行保護義務，導致其稅務資料於 2019 年及2020年遭非法外洩並由媒體公開，為此要求高達100億美元（約新台幣3250億元）的巨額損害賠償。



根據起訴書內容，川普、其兩名成年兒子小唐納（Donald Trump Jr.）與艾瑞克（Eric Trump），以及川普集團（The Trump Organization）共同列為原告。原告方指出，國稅局與財政部未採取「強制性的預防措施」，才讓前國稅局承包商利特約翰（Charles Littlejohn）有機可乘，竊取並將相關稅務申報資料提供給《紐約時報》（The New York Times）及調查報導媒體《ProPublica》等左派媒體。

川普認為外洩事件對他造成什麼傷害？



利特約翰先前已因非法披露稅務資訊，於今年初被判處5年監禁。川普團隊認為，政府體系的漏洞是造成這起重大個資外洩事件的根源，必須負起法律責任。

川普在訴狀中詳列了外洩事件對其家族及企業造成的負面影響：包括被告的疏失導致原告名譽受損，並引發公眾尷尬；稅務個資被惡意扭曲，導致其商業聲譽遭到不公平的抹黑；起訴書還強調，媒體的報導將川普塑造成虛假形象，嚴重損害其社會地位與公共形象。

隸屬於財政部的國稅局及財政部本身，在非辦公時間內均未對此訴訟請求即時作出回應。目前此案已進入司法程序，外界高度關注這場涉及前國家領導人、高額賠償金以及政府資安漏洞的法律戰，後續將如何影響川普的政治與商業版圖。



