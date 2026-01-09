什麼是冰霧？ 鄭明典解惑：像霜花斷落的冰屑

昨天清晨開始玉山有飄雪出現，持續到昨天下午左右，其他高山亦有結霜、霧淞等現象。中央氣象署玉山氣象站氣象觀測員昨天連忙為氣象儀器除冰，衣袖沾滿「冰霧」。什麼是冰霧？前中央氣象局長鄭明典說，一般在平地看到的霧是液態水，造成霧淞的霧氣是過冷水，也是液態。在更冷的地方會有冰霧，是隨風飄的冰晶，為固態水。

鄭明典在臉書表示，冰霧的固態冰不是雪花，多數是不規則形狀的細小冰晶，有點像霜花斷落的冰屑。冰霧的固態冰碰到障礙物可能彈開，碰到結冰表面則會附著在冰面上，持續附著在冰面上會形成不規則的冰團，密度比霧淞低很多。

