什麼是台灣病？她揭露《經濟學人》沒說的事：選舉金主讓房地產牢不可破

英國知名媒體《經濟學人》上月以頭版專欄探討台灣經濟問題，並提出「台灣病」的分析。對此，時代力量黨主席王婉諭今()12/2表示，該報導雖然精準點出中央銀行低幣值政策帶來的扭曲，但卻遺漏了更為根本的核心問題，台灣真正的經濟困境，是圍繞房地產市場建立的超穩定結構，也是幾十年來政商網絡逐利的結果，而這些既得利益者，正是台灣選舉政治的主要金主。

王婉諭指出，《經濟學人》探討台灣經濟問題的文章中，也刊登了她過去的觀點投書，她說，這個結構的核心在於全球罕見的房地產低持有稅制度，特別是台灣的房地產持有成本幾乎為零，囤房稅形同虛設，地價稅基與市價嚴重脫節，使得房地產成為資金在股市之外，唯一缺乏限制的合理資產配置選項。

王婉諭表示，雖然央行的流動性推高房價，但更關鍵的是現行稅制「刻意為這些資金開了一條沒有速限的專屬高速公路，直通房地產市場」，這並非單純的文化慣性，而是幾十年來政商網絡逐利的結果。

王婉諭指出，讓房地產結構牢不可破的，是它完美契合了台灣政治獻金體系的核心利益：金融財團從房貸獲利、建商地主從價格飆漲致富、政商網絡則從土地開發中分潤。這些既得利益者，正是台灣選舉政治的主要金主。

王婉諭表示，這個結構導致全體人民被迫參與一場零和遊戲：年輕世代揹負動輒十倍以上的房價所得比，而中產階級為求資產保值也被迫成為「投資客」。

王婉諭說，資金長期被房市吸乾，導致生產性投資長期不足，這才是台灣低薪、低消費、低生育率的真正根源。她也向《經濟學人》喊話，比起華盛頓可能的貿易施壓威脅，台北的既得利益集團才是改革的真正障礙，這是一個政治經濟學的死結，而非單純的技術性匯率問題。

