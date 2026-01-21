什麼是未來紙？抗3C藍光、反光傷眼有解方 重點在「選對螢幕」

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

眼睛，其實比你想像中還要脆弱。明明沒有熬夜，卻總覺得乾澀、酸脹，甚至對焦變得遲鈍？別再以為只是「有點累」，這很可能是眼睛正在發出無聲的抗議。

現代人的一天，早已被各種螢幕切割得零碎又密集。通勤時滑手機、上班緊盯電腦，下班後追劇、看電子書，睡前還要刷臉書、回IG訊息，一不注意就滑到深夜。長時間高強度用眼，讓眼睛幾乎沒有喘息的空間，用眼疲勞也成了多數人習以為常的日常狀態。

廣告 廣告

再加上長時間暴露在3C藍光下、手機一滑就是好幾個小時，甚至眼鏡度數不合卻將就著戴，這些看似微不足道的習慣，正一點一滴累積成眼睛的負擔。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/1/8～2026/1/7）「傷眼行為」熱門關鍵字，聚焦在「3C」、「藍光」、「視力下降」、「鏡片度數」不對等，凸顯出護眼議題已全面滲透日常生活，成為現代人無法忽視的健康警訊。

螢幕躲不掉 醫師教你減輕用眼負擔

眼科醫師沈仁翔提醒，長時間盯著高亮度、高反光的螢幕，會導致視覺調節負荷增加、眨眼次數下降、淚液分泌減少，眼睛出現不適、眩光、神經性壓力等，久了影響作息與專注力。他推薦了幾個實用又容易做到的護眼方式：

遵守20-20-20原則：每20分鐘，看20英尺（約6公尺）以外的地方20秒，讓眼睛放鬆。

避免螢幕反光：環境光太強或螢幕反射，會讓眼睛更吃力。可將螢幕轉個角度避開光源，或擺低一點，視線向下看。

選擇顯示柔和的裝置：不是畫面越亮越清楚，而是越舒服越耐看。

其實，問題不在於人們不了解螢幕傷眼，而是根本無法避免！工作、學習、社交皆離不開螢幕，用眼時間只會增加。近年不少網友開始轉換思考方向，與其強迫自己少看，不如從「螢幕本身」著手，選擇低反光、顯示柔和的裝置來提升舒適度，更實際有效。

護眼不靠調整設定 NXTPAPER從螢幕本身下手

翻攝官網／TCL

TCL推出的NXTPAPER未來紙顯示技術，正是針對長時間用眼需求而生。不是單靠軟體濾藍光，而是從硬體結構模擬自然光顯示，同時降低藍光與螢幕反光，讓光線更均勻、不刺眼。

簡單來說，畫面不會亮到發白，而是更接近「紙張閱讀」的視覺感受，長時間觀看也不容易造成眼睛疲勞。在不必犧牲顯示品質的前提下，同時兼顧觀看舒適度，讓護眼與畫面細節之間取得更好的平衡。

從平板到手機 全天候守護用眼健康

翻攝FB／默默書店

過去護眼螢幕多半出現在平板或電子閱讀器上，但TCL將NXTPAPER技術延伸到使用頻率最高的手機，對於重度3C使用者、長時間閱讀或需用手機工作的族群而言感受更明顯。

TCL NXTPAPER 60 Ultra搭載7.2吋CPL圓偏振光大螢幕，NXTPAPER 4.0結合7大護眼技術，從自然光顯示、零閃爍、到全時藍光淨化，透過獨家硬體技術將有害藍光佔比大幅降低至3.41%；再搭配防眩抗反光、弱光護眼、晝夜節律螢幕及TruePaper紙感顯示，真正從光源源頭下手，還原自然光般的舒適視覺，色彩準確卻不刺眼，大幅降低眼睛負擔。知名YouTuber《3C達人廖阿輝》開箱更提到：「把螢幕做得跟看書、看紙一樣舒服」、「有害藍光比例壓到極低，比業界標準還要厲害非常多」。

同系列也涵蓋平板裝置，如TCL NXTPAPER 14、NXTPAPER 11 Plus、NXTPAPER 11 Gen2等，提供多元裝置選擇，無論在任何使用場景，都能找到最適合的護眼方案。

Dcard有網友分享NXTPAPER相關使用心得，「按快捷鍵就能切換到紙質模式，畫面柔和看起來就像紙張一樣，不會刺眼」、「墨水紙、彩色紙、正常三種觀看模式一次滿足，對眼睛易疲勞的人是很好的設計，自動調節舒適亮度」、「小孩用這種平板我也會比較放心，不管是閱讀電子書、上課或是寫線上習題，真的都非常方便」、「TCL這個系列真的越做越好，平價但功能不馬虎」、「有感受到TCL升級的誠意」。

護眼進化中 讓科技開啟新視界

2026年美國消費性電子展（CES）中，TCL以顛覆性創新突破，榮獲四項GTB產品技術大獎，知名科技媒體Android Authority也對其領先的顯示與互動體驗給予高度評價。其中，TCL Note A1 NXTPAPER智慧筆記本表現格外亮眼，搭載NXTPAPER Pure顯示器與3A水晶護盾玻璃，其有害藍光值再創新低（<2.44%）。其如紙般的舒適觀感，更一舉拿下德國萊茵TÜV「類紙顯示」、「無頻閃」與「無反射」三大權威認證。

憑藉卓越的軟硬體實力，TCL Note A1 NXTPAPER還榮獲「智慧交互」與「微軟AI」雙料創新大獎。配備8,192階感壓T-Pen Pro，完美還原真實書寫觸感；結合AI智慧辨識、翻譯與摘要，全面升級筆記效率，重新定義電子筆記本的生產力標準。

眼睛每天陪著我們工作、學習、追劇、滑手機，卻很少被好好對待。既然螢幕早已是生活的一部分，與其糾結「要不要少看」，不如讓每一次觀看都更舒服一點！從顯示更柔和、反光更低的螢幕開始，讓科技在提升效率的同時，也替雙眼多留一點餘裕。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月8日至2026年1月7日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『傷眼行為』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

分眾化時代來臨！2025智慧型手機十大選購考量曝光 顏值、護眼、價格誰是冠軍？

2025年電子書閱讀器戰國時代來臨！十大品牌聲量、評比揭曉

最強護眼手機TCL NXTPAPER 60 Ultra！7.2吋大螢幕、AI閱讀書寫功能一次看

視力模糊、眼睛畏光都上榜！十大3C用眼不舒服症狀 護眼妙招一次看

2025最夯護眼閱讀平板！網友狂推「它」 從看書到追劇一機搞定