什麼是歐盟的《反脅迫工具法》？

（德國之聲中文網）法國周一（1月19日）表示，如果美國總統特朗普就格陵蘭島問題向反對國家加征關稅，歐盟有必要做好准備，采取內容廣泛的“反脅迫工具法”，打擊來自美國方面的服務。

發生了什麼？

上周六，特朗普威脅要對8個歐洲國家加征關稅，直到美國完全控制了格陵蘭島為止。美國佔領格陵蘭的理由是對國家安全擔憂。

歐盟各國政府正在制定反制措施，包括對美國征收價值930億歐元的關稅，另一個可能性是啟動迄今為止尚未使用的《反脅迫工具法》（Anti-Coercion Instrument，簡稱ACI）。

在該工具法的框架下，允許對投資和出口進行限制，美國的數字公司提供的服務可以進入限制範圍。《反脅迫工具法》於2023年生效，許多人稱其為“核彈選項”，希望它能起到威懾作用。

歐盟可以采取以下措施

《反脅迫工具法》允許歐盟27個成員國對第三國采取報復措施，前提是後者對歐盟國家采取了經濟脅迫手段。 一般認為，反脅迫工具法的範圍遠比對美國商品征收反制關稅更為廣泛。

該法列出了十項措施，其中包括：

* 通過配額或許可證等方式限制商品的進出口。

* 限制參加歐盟價值約2萬億歐元的公共招標。歐盟對此有兩種選擇：如果美國商品或服務在潛在合同中佔比超過50%，則排除其投標，例如建築或國防采購；或者對美國投標附加懲罰性評分機制。

* 影響美國在歐盟享有貿易順差的服務業，包括數字服務提供商（例如亞馬遜、微軟、網飛和優步）的服務。

* 限制來自美國的直接投資，美國是歐盟最大的投資國。

* 限制知識產權保護、金融服務市場准入，以及限制在歐盟銷售化學品或食品的額度。

為彌補損失，歐盟將選擇最有效的制止第三國脅迫行為的措施。

如何啟動《反脅迫工具法》？

《反脅迫工具法》最早於2021年提出，當時為回應特朗普總統第一任期采取的政策，以及應對中國將貿易作為政治工具。根據歐盟法律，歐委會有最多4個月的時間，進行審核脅迫案例。

如果委員會認定外國的措施構成脅迫，則將此結果提交給歐盟成員國，成員國有8到10周的時間進行確認。為確認舉行的表決需要獲得歐盟成員國的合格多數票。

確認後，歐委會接下來與外國進行談判，旨在制止脅迫行為。如果談判失敗，歐委會方可實施《反脅迫工具法》規定的措施，同樣需要歐盟成員國投票表決。表決通過的措施在3個月內生效。整個過程可能需要幾個月到一年的時間才能完成。

