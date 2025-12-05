什麼是混合專家？為何搭載 NVIDIA Blackwell NVL72 運行快十倍
[Newtalk新聞] 當今幾乎所有前沿模型在底層架構中，皆採用模擬人腦效率的混合專家（MoE）模型架構。正如大腦會根據任務啟動特定區域，混合專家模型將工作分配給專門的「專家」，僅針對每個 AI 詞元啟動相關的專家。這使得詞元的產生速度更快、效率更高，而無需成比例地增加運算量。
目前最智慧的前 10 大開源模型，均採用混合專家（MoE）架構。Kimi K2 Thinking、DeepSeek-R1、Mistral Large 3 等模型在 NVIDIA GB200 NVL72 上的運行速度可提升達 10 倍。
輝達表示，業界已認可這項優勢。在獨立的 Artificial Analysis（AA）排行榜上，排名前十的最智慧開源模型均採用混合專家架構，包括 DeepSeek AI 的 DeepSeek-R1、Moonshot AI 的 Kimi K2 Thinking、OpenAI 的 gpt-oss-120B，以及 Mistral AI 的 Mistral Large 3。然而，在生產環境中擴展混合專家模型並保持高效能向來極具挑戰。NVIDIA GB200 NVL72 系統極致的協同設計，透過軟硬體的深度整合實現效能與效率的最大化，使混合專家模型的擴展變得實用且直覺。
以下是輝達發布最新動向與完整內容：
在Artificial Analysis 排行榜上被評為最智慧的開源模型 Kimi K2 Thinking 混合專家模型，在 NVIDIA GB200 NVL72 機架級系統上的運算效能，較 NVIDIA HGX H200 提升10倍。這項突破性成果奠基於 DeepSeek-R1 與 Mistral Large 3 混合專家模型所展現的效能表現之上，彰顯混合專家正逐步成為前沿模型的首選架構，以及 NVIDIA 的全端推論平台是釋放其完整潛能的關鍵。
什麼是混合專家？為何混合專家已成為前沿模型的標準？
直至近期，業界打造更智慧 AI 的標準做法是建立更大、更密集的模型，這些模型會使用所有模型參數來產生每個詞元，而以當今最強大的模型而言，通常包含數千億個參數。雖然這樣的方法很強大，但需花費龐大的運算能力和能源，因此難以擴展。
就像人腦依靠特定區域來處理不同的認知任務一樣，無論是處理語言、識別物體還是解決數學問題，混合專家模型由多個專門的「專家」組成，對於任何給定的詞元，只有最相關的專家會被路由器啟動。這種設計意味著，即使整個模型可能包含數千億個參數，產生單一詞元時僅需使用其中的一小部分，通常是數百億個參數。
就像人類大腦會啟用負責不同任務的特定區域一樣，混合專家模型會透過路由器，只啟用最相關的專家來生成每一個詞元。
透過選擇性使用最重要的專家，混合專家架構能夠在不增加運算成本的狀況下，實現更高的智慧和適應性，使其成為高效 AI 系統的基礎，得以最佳化每元和每瓦特的效能表現，讓投入的每一單位能源和資本，都能創造出更多的智慧產出。
基於這些優勢，混合專家因此迅速成為前沿模型的首選架構，今年超過 60% 的開源 AI 模型版本都採用混合專家架構。自 2023 年初以來，該架構使模型智慧提升近 70 倍，推進AI 能力的極限。
Mistral AI 共同創辦人暨首席科學家 Guillaume Lample 表示：「我們兩年前從 Mixtral 8x7B 開始，在開源軟體混合專家模型架構領域開展突破性成果，確保先進智慧技術能廣泛應用於各類場景，且兼具可用性與持續性。Mistral Large 3 的混合專家架構使我們能夠擴展 AI 系統，在大幅降低能耗和運算資源需求的同時，實現更高的效能和效率。」
透過極致協同設計克服混合專家的擴展瓶頸
最先進的混合專家模型，規模與複雜度都已遠遠超出單一 GPU 能力範圍。要讓這類模型順利運行，必須將眾多「專家」分散到多顆 GPU 上執行，也就是所謂的專家平行化（expert parallelism）。但即便是在 NVIDIA H200 這類強大平台上，部署混合專家模型時仍會遇到多種瓶頸，包括：
記憶體限制：每處理一個詞元，GPU 都必須從高頻寬記憶體（HBM）動態載入被選中的專家參數，導致記憶體頻寬承受頻繁且沈重的壓力。
延遲：各個專家必須執行近乎即時的全互連（all-to-all）通訊模式來交換資訊，才能匯聚成最終完整答案。然而在 H200 上，當專家分散到超過八顆 GPU 時，就必須透過較高延遲的橫向擴展網路來通訊，進而限制了專家平行化所能帶來的效益。
解方是：極致協同設計（extreme codesign）。NVIDIA GB200 NVL72 為機架級系統，內含 72 顆 NVIDIA Blackwell GPU，以單一 GPU的形式協同運作，提供 1.4 exaflops 的 AI 效能與 30TB 的高速共享記憶體。這 72 顆 GPU 透過 NVLink Switch 串接成單一、龐大的 NVLink 互連網狀架構，讓每顆 GPU 間都能以每秒130 TB 的 NVLink 連線頻寬互相通訊。
混合專家模型可以善用這樣的設計，將專家平行化擴展到過去難以達成的境界，將專家分散到多達 72 顆 GPU 上。
這樣的架構設計，透過以下方式直接解決混合專家的擴展瓶頸：
降低每顆 GPU 上的專家數量：當專家被分散到最多 72 顆 GPU 上時，每顆 GPU 所承載的專家數量就能下降，進而降低各 GPU 高頻寬記憶體在載入參數時所承受的壓力。每顆 GPU 上的專家變少，也能釋放出更多記憶體空間，讓單一 GPU 能同步服務更多使用者，並支援更長的輸入長度。
加速專家通訊：分布在不同 GPU 上的專家可藉由 NVLink 即時互相通訊。NVLink Switch 本身也具備足夠的運算能力，能處理部分整合多個專家資訊所需的計算，進一步加快輸出最終答案的速度。
其他全端最佳化同樣是釋放混合專家推論效能的關鍵。NVIDIA Dynamo 框架負責協調解耦式服務（disaggregated serving），將預填（prefill）與解碼（decode）任務分派到不同 GPU 上，讓解碼能搭配大規模專家平行化運行，而預填則採用更適合其工作負載的平行化技術。NVFP4 格式可在維持準確度的同時，進一步提升效能與能源效率。
NVIDIA TensorRT-LLM、SGLang 與 vLLM 等開源推論框架，都已支援這些混合專家模型最佳化。其中，SGLang 對於推進 GB200 NVL72 上的大規模混合專家發揮了顯著作用，協助驗證並完善今日廣泛採用的多項技術。
為了將這樣的效能帶給全球企業，GB200 NVL72 正由多家大型雲端服務供應商與 NVIDIA 雲端合作夥伴導入，包括 Amazon Web Services、Core42、CoreWeave、Crusoe、Google Cloud、Lambda、Microsoft Azure、Nebius、Nscale、Oracle Cloud Infrastructure、Together AI 等。
CoreWeave 共同創辦人暨技術長 Peter Salanki 表示：「在 CoreWeave，客戶正運用我們的平台，將混合專家模型導入生產環境，打造各式代理型工作流程。透過與 NVIDIA 的緊密合作，我們得以提供一個高度整合的平台，將混合專家效能、擴展性與可靠性集於一身。只有在專為 AI 而生的雲端環境中，才能做到這一點。」
DeepL 等客戶也正運用 Blackwell NVL72 機架級設計來建構並部署下一代 AI 模型。
DeepL 研究團隊主管 Paul Busch 表示：「DeepL 正使用 NVIDIA GB200 硬體來訓練混合專家模型，藉此在訓練與推論階段提升模型架構效率，在 AI 效能上樹立全新標竿。」
以每瓦效能展現實力
NVIDIA GB200 NVL72 能以高效擴展複雜的混合專家模型，在每瓦效能上實現 10 倍躍進。這不只是基準測試上的表現，而是能為即時、大規模 AI 工作負載帶來 10 倍的詞元產出效益，徹底改變受限於能源與成本的資料中心，在大規模AI部署下的經濟模式。
在NVIDIA GTC Washington, D.C. 大會上，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳特別說明 GB200 NVL72 如何在 DeepSeek-R1 模型上提供相較 NVIDIA Hopper 高出 10 倍的效能，而這樣的效能優勢同樣延伸到其它 DeepSeek 版本。
Together AI 共同創辦人暨執行長 Vipul Ved Prakash 表示：「結合 GB200 NVL72 與 Together AI 的客製最佳化，我們在像 DeepSeek-V3 這樣的大規模混合專家推論工作負載上，已能超越客戶預期。這些效能成長源自 NVIDIA 全端最佳化，再加上 Together AI Inference 在核心函式庫、執行階段引擎與推測解碼（speculative decoding）上的突破。」
這項效能領先優勢，同樣反映在其他前沿模型上。被視為最智慧的開源模型之一的 Kimi K2 Thinking，則為另一個證明：在 GB200 NVL72 上部署時，其生成效能提升達 10 倍。
Fireworks AI 目前已在 NVIDIA B200 平台部署 Kimi K2，以在 Artificial Analysis 排行榜取得頂尖表現。
Fireworks AI 共同創辦人暨執行長 Lin Qiao 表示：「NVIDIA GB200 NVL72 機架級設計，讓混合專家模型服務的效率大幅提升。展望未來，NVL72 有潛力徹底改變我們服務超大規模混合專家模型的方式，相較 Hopper 平台帶來顯著的效能改善，為前沿模型的速度與效率樹立全新標竿。」
Mistral Large 3 在 GB200 NVL72 上，也較前一代 H200 平台實現了 10 倍的效能成長。這樣世代間的躍進，轉化為更佳的使用者體驗、更低的單詞元成本，以及更高的能源效率。
驅動大規模智慧
NVIDIA GB200 NVL72 機架級系統的設計，目標是在混合專家模型之外，同樣提供強大的 AI 效能。
觀察 AI 發展的方向即可理解原因：最新一代多模態 AI 模型通常包含專門處理語言、視覺、音訊與其他模態的組件，並只在當下任務需要時啟用相關組件。
在代理型系統中，不同「代理」則分別專精於規劃、感知、推理、工具使用或搜尋等工作，再由一個協調者整合它們的輸出，形成單一結果。這兩種情境的核心模式都與混合專家類似：將問題的各個部分導向最適合的專家，最後再協調並整合其輸出，產出最終結果。
當這個概念擴展到實際生產環境中，由多個應用與代理共同服務多位使用者時，就能解鎖全新的效率層級。與其為每個代理或應用分別複製一整套龐大 AI 模型，此方式能建立開放存取的共用專家池，將每一個請求導向最合適的專家。
混合專家是一種強大的架構，正推動產業邁向一個能力強大、效率與規模得以並存的未來。GB200 NVL72 今日已將這項潛力化為現實，而搭載 NVIDIA Vera Rubin 架構的未來產品藍圖，將持續拓展前沿模型的邊界。
更多Newtalk新聞報導
美限制先進AI晶片出口 黃仁勳稱明白川普立場 批各州監管AI太零碎
北京不要H200了? 會見川普後 黃仁勳籲美國會放鬆對中晶片出口限制
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 6 小時前 ・ 45
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 35
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 73
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 25
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 11
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1074
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 142
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 94
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 241
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 54
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 154
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 468
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 27
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 7