什麼是腹直肌分離？台中產後護理修護推薦

懷孕與生產為女性身體帶來巨大轉變，許多媽媽在產後發現腹部鬆弛、核心無力、體態難以恢復，其實這與腹直肌分離息息相關。今天沁美產後護理之家將為您解答「什麼是腹直肌分離」，並說明如何安全找回身體平衡與舒適度。

什麼是腹直肌分離？

腹直肌分離指的是懷孕期間因子宮逐漸增大，腹部左右兩側的腹直肌受到牽拉而向外分開，導致中線結締組織張力下降，多半發生於懷孕後期與產後。當腹直肌無法回復原本位置，核心支撐力便會下降，延伸出腰背痠痛、骨盆不穩、姿勢代償等問題，若未妥善處理，日後抱嬰、久站或重新運動時，容易造成身體不適或受傷。

如何評估腹直肌與結構狀態？

產後的腹直肌、骨盆與相關結構，都可能因孕期荷爾蒙影響與重量改變而產生鬆動，若未及時察覺與引導修復，容易造成產後慢性痠痛與活動受限。不少媽媽會自行運動或長時間束腹，但在未評估結構狀態前，反而可能增加風險。在沁美產後護理之家，專業衛教師會評估腹直肌分離程度、肌肉張力與骨盆穩定性，再依身體狀況循序調整，並同步留意骨盆與姿勢。

台中產後護理修護推薦

位於中部、深耕照護多年的「沁美產後護理之家」，提供橫跨母嬰照護、哺乳支持與產後結構修護的全方位照護，是不少家庭心目中的產後護理修護首選。自2016年成立至今，沁美以「陪伴者」角色，提供跨醫療、食療與芳療的專業支持，協助媽媽從孕期走到育兒階段。

沁美擁有堅實的專業護理團隊，由同時具備「母乳種子講師」與「國際認證泌乳顧問（IBCLC）」資格的資深護理長領軍，而團隊中的衛教師皆具備「認證泌乳照服員（CCLA）」資格，確保媽媽在哺乳建立、含乳技巧與產後調整上，獲得即時正確的協助，有效預防乳房阻塞、硬塊等不適。

在沁美產後護理之家，衛教師每日進房量測媽媽的體溫、血壓，也細心追蹤產後傷口的復原進度。在傷口恢復良好的前提下，以安全的方式為媽媽評估肌肉張力、核心穩定度與骨盆位置，讓媽媽了解什麼是腹直肌分離，並規劃循序漸進的結構修護方案。

安全有效的產後結構修護

沁美結合專業護理與物理治療觀點，創立全台獨家的「千手擁抱」腹腔結構修護，透過印尼Jamu藥草油搭配腹腔緊緻提拉手法，調整腹腔結構狀態；再運用經力學計算設計的8條理療腹帶，從多個方向溫和調整肌肉、筋膜、組織與臟腑位置，逐步重建核心支撐力、維持腰椎軸位穩定。

結合沁美產後運動課程，如：產後瑜珈、骨盆修復瑜珈、皮拉提斯與中醫喬骨盆調理，以循序漸進的方式協助媽媽伸展、放鬆緊繃肌肉、提升代謝，並強化核心與骨盆穩定度，達到內外兼顧的身心同步修護，幫助媽媽重拾自信與日常活動舒適度。

致力於成為華人世界最懂得照顧女人的團隊，沁美的結構修護、哺乳支持、膳食營養與課程安排皆以媽媽的角度出發，讓媽媽從身心到營養都得到最完整的照顧，成為台中值得信賴的產後護理之家。若您想了解更多「什麼是腹直肌分離」知識、獲得最完善的產後護理修護，並在專業陪伴下循序結構修護，那麼沁美產後護理之家就是您最安心的好選擇。

