什麼是「不副署」？制衡的是總統不是立法院？ 藍白還有這條路可走

行政院長卓榮泰今召開記者會，宣布將不予副署《財劃法》再修正案。（鏡報鄒保祥）

行政院長卓榮泰今（15日）下午召開記者會，表示《財劃法》再修正案違反憲法權力分立、實質侵害行政權，若執行恐對國家造成重大危害，因此將基於《憲法》賦予的副署權，不予副署本次修正條文，以示對《憲法》的忠誠。他強調，不副署並非行政權獨裁，立院仍可依照《憲法》增修條文規定對他提出不信任案。

「副署」與「不副署」是什麼意思？行政院長為什麼可以「不副署」？藍白的最後武器「不信任投票」又會帶來什麼樣的結果？懶人包一次帶你看。

廣告 廣告

藍白11月在爭議聲中三讀通過《財劃法》再修正案，行政院認為新法恐加劇南北、城鄉差距與資源分配不均，且明年度中央恐將舉債5,638億元，超過法律規定舉債上限，因此向立法院提出覆議，但覆議案又被藍白以人數優勢封殺；按照規定，再修正版《財劃法》最晚要在15日公告，卓揆今召開「捍衛憲政程序 行政院記者會」表示，為了停止惡法對國家的傷害，他將「不予副署」本次《財劃法》再修正案。

「副署權」是什麼？竟然是為了制衡總統？

按照我國憲政制度，立法院將三讀通過的法案送交總統府、行政院，總統收到後要在10日內公告、3日後生效。根據《憲法》第37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之「副署」。

東吳大學政治系教授蘇子喬曾「台灣適時查核中心」表示，台灣是雙首長制，行政院長是「副署」總統公布的法令，在法理上是給予閣揆「制衡總統」的權力，而不是要制衡立法院；不過卓揆這次特別說明，總統與行政院針對惡法須採不副署的方式立場一致，這次不副署不是要針對總統。

「副署」代表的是行政院長對總統公布的法律負起連帶責任、依法行政，象徵一種「責任政治」：當法案內容違憲或窒礙難行時，行政院長如果還副署，即違反對《憲法》的忠誠義務。

閣揆不副署 立法院提倒閣會怎樣？

卓榮泰在記者會上強調，行政院窮盡憲政救濟可能，立法院卻不安排說明、拒絕溝通，否決討論機會。立法院在野黨批是行政獨裁，而卓榮泰表示，「副署權」是《憲法》給予行政院長的權限，立法院也可以依法制衡，有2個方法，其一是「聲請釋憲」，但由於立法院之前濫權修改《憲法訴訟法》、提高釋憲門檻，又一再否決大法官人選，憲法法庭已經實質被癱瘓，因此現在立法院還剩下的另一條路，就是對行政院長提出「不信任案」，即倒閣。

行政院強調「不副署」並非行政獨裁，立法院仍可依法提出不信任案。（行政院提供）

卓榮泰表示這是基於《憲法》權力制衡的設計，立院對行政院不副署的決定有意見，可以依照《憲法增修條文》第3條第2項第3款提出不信任投票來制衡。

根據該條文內容，立法院得經全體立法委員1/3以上連署，對行政院院長提出不信任案，在不信任案提出72小時後於48小時內以記名投票表決。如經全體立法委員1/2以上贊成，行政院院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；若不信任案未通過，1年內不得對同一行政院院長再提不信任案。以現在的國會組成，泛藍陣營自己就能單獨達成1/3的連署門檻，再加上民眾黨的8席，藍白跨越1/2的倒閣門檻可以說是輕輕鬆鬆。

剩下最後這條路 國民黨真的會提倒閣嗎？

只不過，倒閣是一把雙面刃，在閣揆下台後立法院也必須重選，雖然藍委們今年挺過大罷免，但支持度也已不若當初當選之時，重新選舉未必有勝算。有藍營人士就向媒體表示，國民黨除了倒閣以外，確實也沒有別的反制策略了，而民進黨想要迫使大罷免全勝的國民黨再次面臨是否倒閣解散國會的困境，國民黨不會隨之起舞，言下之意藍營選擇倒閣這條路的可能性相當低。

更多鏡週刊報導

卓榮泰宣布不副署《財劃法》 批立院修惡違反憲法權力分立「侵害行政權」

新制罰鍰暴增10倍！ 桃園1晚「連抓7違規」

卓榮泰po黑白照 親吐從議員助理當起40年信念：善盡民主憲政守門人職責