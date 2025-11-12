什麼是「百分之百美國本土外包」？這家新創把海外外包工作帶回美國小鎮
美國南部與中部地區多個人口稀少的小鎮，正迎來一場出人意料的經濟轉變。資訊科技與客戶服務公司Provalus正在將原本外包至海外的科技職缺，帶回美國本土的鄉村地區，為當地創造前所未有的就業機會。
與多數企業追求都會區發展不同，Provalus刻意選擇人口介於0.5至1.5萬人之間、曾經歷撤資與經濟凋敝的城鎮設立據點。這些地方過去多仰賴農業或製造業，對科技產業而言幾乎是「荒地」。
公司主打「百分之百美國本土外包」
以 阿拉巴馬州布魯頓（Brewton, Alabama）為例，這座曾以鋸木廠聞名的小鎮，隨著產業外移逐漸沒落。當Provalus宣布要在當地開設科技服務中心時，許多居民起初認為這是天方夜譚。當時負責推廣地方經濟發展的威爾．盧日奇（Will Ruzic）坦言，他第一次聽到這個計畫時，以為是詐騙，而如今，他已成為Provalus的設施副總裁。
根據公司資料，Provalus成立於 2017 年，隸屬於Optomi Professional Services集團。公司主打「百分之百美國本土外包」，主要服務包括技術支援、資料分析、網路資安與應用程式開發等。客戶涵蓋 Chick-fil-A、Navy Federal Credit Union（美國海軍聯邦信用合作社） 等大型企業。
Provalus總裁麥克．基奧（Mike Keogh） 表示：「我們賣給客戶的不是單一人員，而是一整個團隊。這些團隊負責維持對客戶成功至關重要的複雜業務。」他強調，公司以培養團隊為核心，並以創造中產階級工作為目標，「讓員工薪資超過當地中位數工資，這就是我們要做到的事。」
Provalus的薪資水平通常比全國中位數高出10%至15%，員工醫療保險每次薪資扣款僅需1美元。公司目前在美國南部與中部擁有9個據點，選址策略極具針對性──每一間辦公室都設在城鎮中心，成為社區活動的核心。
人潮帶動新投資，小鎮重獲生機
「我開車經過布魯頓市中心25年，幾乎沒見過人，這裡就像一座鬼城。」盧日奇說，「但Provalus進駐後，這裡重新熱鬧起來。人潮帶動了新投資，整個小鎮重獲生機。」
Provalus進駐後，布魯頓已有約10家新企業開張，民宿業者黛博拉．喬治（Deborah George）表示，這是多年來第一次看到希望。「他們真的在支持當地人，這不只是口號。對我們這些在地商家而言，Provalus帶來的是實際的改變。」
Provalus也為當地居民重新定義了職涯選擇。許多人不必再為了進入科技產業而離鄉背井。現任布魯頓辦公室主管瑞秋．摩頓（Rachel Morton） 領導一支150人團隊，她原本是全職媽媽與學校體育助理，後來決定加入Provalus。「我看著許多曾在學校裡的孩子，現在都在這裡上班。在這樣的小鎮，以前幾乎沒有這樣的機會。」
公司5分之1的員工是退伍軍人，也有不少重返職場的母親和轉職者。來自布魯頓的金柏莉．路易絲（Kimberly Lewis）曾擔任機械技師長達18年，兒子的離世促使她重新思考人生。「他曾對我說：『媽，妳在科技方面很有天分，應該去試試。』我後來真的照做了。這是我人生中最有意義的選擇之一。」
顛覆「創新科技只屬於大城市」既定印象
Provalus亦特別注重員工福祉。每個據點都設有「社區空間」，內含免費物資、食物與基本生活用品，員工在困難時期可使用房間與淋浴設施，也能在休息時間使用跑步機或滑梯放鬆身心。
公司計畫持續擴張。根據密蘇里州經濟發展部（Missouri Department of Economic Development）公布的資料，Provalus將在密蘇里州西平原市（West Plains, Missouri） 投資約100萬美元，預計五年內創造超過200 個新職缺。
Provalus的成功模式，顛覆了「創新科技只屬於大城市」的既定印象。這家公司證明，美國鄉村地區同樣能成為科技與經濟再生的土壤，也為當地居民開啟一條通往中產階級的新途徑。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
遠雄人壽摯友日 走進AI互動仙境 創新推廣環境永續
遠雄人壽積極推動社會共好，深化與保戶及公益夥伴的情感連結，以創新方式推廣環境永續，在「遠雄人壽摯友日」中邀請保戶與公益好友一同走進《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅》，透過光影AI互動，共同關注及重新省思環保永續議題，讓藝術成為連結人與社會的橋樑，感受企業文化的溫度與深度。中時財經即時 ・ 15 小時前
靜待美政府重啟＋中南部休假 匯市交投台幣冷收31.069元
美國勞動市場放緩，打擊美元升勢，新台幣兌美元匯率早盤小升開出，外資延續匯出方向，而匯價來到相對低位，出口商也進場拋匯，形成買賣力道對作，盤中升貶互見，最終小幅收貶作收，市場靜待美政府重啟，加上鳳凰颱風影響，中南部縣市休假，市場交投清淡，匯市成交量相對低迷。中時財經即時 ・ 15 小時前
華航攜手荷蘭航空 航向芬蘭赫爾辛基
華航今日舉行法說，華航董事長高星潢指出，客運在北美、日本、歐洲等地將陸續增班、開闢新航點，其中，除敲定新開美國鳳凰城航點外，也確定與和荷蘭航空共掛航班， 飛航芬蘭赫爾辛基，等市場養成、需求出來後，會評估直飛赫爾辛基航點。高星潢指出，華航在北美布局是西岸往東岸、再往內陸走，除了12月3日新開美國鳳凰城自由時報 ・ 15 小時前
遊戲廠智冠前三季EPS 5.84元、年減7%
老牌遊戲廠智冠（5478）今（12）日指出，第三季受惠於暑假期間，遊戲通路經銷及廣宣行銷需求上升，帶動季營收表現增長，單季歸屬於本公司業主稅後淨利2.53億元，EPS為1.69元；前三季累計EPS為5.84元、年減7.7%。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
Gogolook前三季營業利益創歷史新高 每股盈餘0.23元轉虧為盈
Gogolook（6902）今（12）日公布今年第三季財務成果，受惠營收穩健成長與營運效率提升，本業已連續三季獲利，前三季營業利益0.26億元，創歷史同期新高，稅後淨利769萬元，每股盈餘0.23元，轉虧為盈。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
北富銀行動銀行用戶達500萬 月使用戶數年增15%
（中央社記者蘇思云台北12日電）台北富邦銀行今天表示，去年11月推出全新行動銀行Fubon+，目前註冊用戶數高達500萬人，月使用戶數更較去年同期增加15%，並也推出刷卡身分驗證綁定服務，成為全台首家在信用卡線上交易導入國際最新FIDO2通行密鑰技術的銀行。中央社 ・ 15 小時前
外資不回頭、熱錢續匯出！新台幣貶1.7分、收31.069元
儘管台股28000點得而復失，但今日仍上漲逾百點，新台幣兌美元匯率走勢分歧，今日整天都在31元價位徘徊，最後收在31.069元、貶值1.7分，匯價連2黑、續創逾半年新低，成交量降至16.575億美元。台股今天漲162.14點，收在27947.09點，三大法人合計賣超77.97億元。其中，外資連續9個自由時報 ・ 15 小時前
華航：倫敦與布拉格等增班 赫爾辛基與荷航共掛航班
（中央社記者江明晏台北12日電）展望2026年，華航表示，「力拚客貨雙贏」，樂觀看待明年營運，客運將陸續增班紐約、倫敦、布拉格等，新航點除新增鳳凰城，也評估北美內陸、日本等二線城市，芬蘭赫爾辛基則確定和荷蘭航空合作共掛航班，市場養成後有空間開航。中央社 ・ 15 小時前
金龍風暴橫掃全台！房地合一稅暴減兩成 新北逆增登王、新竹腰斬最悽慘
全台房市買氣急凍，國庫稅收大減！財政部資料，今年1至10月全台個人房地合一稅總額432.9億元、年減23.5%；僅新北市逆勢成長，以117.3億元居冠。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政府打炒房手段一波波，投資買盤全面退潮，房市全面進入「穩持」時代，房屋交易稅收自然減少，屬正常現象。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
萬榮明利村不補破堤釀淹水？水利署澄清該處本無堤防
（中央社記者曾智怡台北12日電）颱風鳳凰襲台，馬太鞍溪暴漲造成萬榮鄉明利村淹水，外界關切是因水利署不補破堤才釀災。水利署說明，該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題，10日起已派人力、機具導水，今天也加派20人10輛機具，預計今天可完成防堵作業。中央社 ・ 16 小時前
鄭麗文追思吳石惹議，恐衝擊2028大選？沈富雄看不下去：毀半個自己，拖累國民黨
國民黨主席鄭麗文日前出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬一同追思前高階共諜吳石，此舉引發高度爭議，甚至在國民黨內部也罵聲不斷。對此，前立委沈富雄表示，鄭麗文的行為讓整個國民黨陷入手足無措、不知所措的狀態，黨內人士只能仰首問蒼天。他更直言，鄭麗文這一舉動「毀了半個鄭麗文，拖累整個國民黨」。 沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》提到，環顧國內，沒有一個人演講可......風傳媒 ・ 11 小時前
投報率16930%勝大盤！女股神裴洛西海撈41億
[NOWnews今日新聞]美國民主黨重要領袖、前聯邦眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）本月初宣布，將於2027年本屆眾議員任期結束時退休，被譽為「國會女股神」的裴洛西在37年的政治生涯中，靠股...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
每日使用生成式AI 調查：員工薪資更高
[NOWnews今日新聞]資誠聯合會計師事務所（PwC）今（12）日發布《2025希望與恐懼調查報告》，對全球48個國家和地區共49843名員工進行調查，其中包括413名台灣受訪者，結果發現，過去1年...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
未婚戶長十年增五成 雙北與新竹最明顯
房價居高，許多家庭購屋得靠雙薪，不過近年未婚戶長人數卻增加了？根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第一季，所有戶長有971.4萬人，未婚戶長達171.8萬人，佔整體17.7%，六都及新竹縣市中，又以台北市佔比最高，達19.9%。而和十年前，2016年未婚戶長有118萬人，十年間多了53.8萬人，佔比增加了3.8百分點。住展房屋網 ・ 1 天前
數發部：持續與各界協作 盼台灣成為最會用AI國家
（中央社記者趙敏雅台北12日電）數發部次長侯宜秀今天表示，政府在人工智慧（AI）資料與應用方面投入資源，各部會正盤點適合的資料，未來可上架到台灣主權AI語言資料庫，將釋出初步成果，數發部也會持續與各界協作，希望讓台灣成為最會運用AI的國家。中央社 ・ 15 小時前
南投農村再生成果展 綻放產業活化、生態保育持續力
（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣農村再生成果展今天登場，呈現環境改善、產業創新、生態保育及文化傳承等成果，同時邀社區代表、講師分享實務經驗，探討遊程優化、產業升級、文創、生態永續等議題。中央社 ・ 16 小時前
鳳凰颱風來襲 台中地稅局啟動災損減稅協助
【記者陳世長台中報導】中央氣象署預測鳳凰颱風將於南部登陸，受外圍環流影響，中部地區恐有強陣風及大雨發生。市長盧秀燕特別提醒市民，務必做好防颱準備，注意自身安全。若民眾因颱風造成財產損失，可申請相關稅捐...自立晚報 ・ 15 小時前
小宅化趨勢來襲 一人宅近十年增逾5成
高房價帶動小宅化趨勢，加上節稅需求分戶、單身人口、獨居老人數量增加，全台一人宅的數量寫下歷史新高的248.8萬宅，合計近十年大增57％。此外，未婚戶長也因新青安、囤房稅節稅需求，十年間大增53.8萬人，達到171.8萬人。工商時報 ・ 1 天前
合庫人壽穩健經營 持續捐助3,300萬元支持家庭照顧者
合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年。今年再度展現企業社會責任，以每張房貸壽險保單捐款300元支持各項家庭照顧服務，截至今年第四季，累計捐款金額已達3,300萬元，持續為台灣社會注入溫暖與力量。中時財經即時 ・ 15 小時前
南投信義鄉老人活動中心及日間照顧中心啟用 (圖)
南投縣信義鄉老人活動中心及日間照顧中心11日正式啟用，空間包含老人會長青學院、社區整合型服務中心、輔具便利站。中央社 ・ 1 天前