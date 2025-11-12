什麼是「百分之百美國本土外包」？這家新創把海外外包工作帶回美國小鎮

美國南部與中部地區多個人口稀少的小鎮，正迎來一場出人意料的經濟轉變。資訊科技與客戶服務公司Provalus正在將原本外包至海外的科技職缺，帶回美國本土的鄉村地區，為當地創造前所未有的就業機會。



與多數企業追求都會區發展不同，Provalus刻意選擇人口介於0.5至1.5萬人之間、曾經歷撤資與經濟凋敝的城鎮設立據點。這些地方過去多仰賴農業或製造業，對科技產業而言幾乎是「荒地」。

公司主打「百分之百美國本土外包」



以 阿拉巴馬州布魯頓（Brewton, Alabama）為例，這座曾以鋸木廠聞名的小鎮，隨著產業外移逐漸沒落。當Provalus宣布要在當地開設科技服務中心時，許多居民起初認為這是天方夜譚。當時負責推廣地方經濟發展的威爾．盧日奇（Will Ruzic）坦言，他第一次聽到這個計畫時，以為是詐騙，而如今，他已成為Provalus的設施副總裁。

根據公司資料，Provalus成立於 2017 年，隸屬於Optomi Professional Services集團。公司主打「百分之百美國本土外包」，主要服務包括技術支援、資料分析、網路資安與應用程式開發等。客戶涵蓋 Chick-fil-A、Navy Federal Credit Union（美國海軍聯邦信用合作社） 等大型企業。

Provalus總裁麥克．基奧（Mike Keogh） 表示：「我們賣給客戶的不是單一人員，而是一整個團隊。這些團隊負責維持對客戶成功至關重要的複雜業務。」他強調，公司以培養團隊為核心，並以創造中產階級工作為目標，「讓員工薪資超過當地中位數工資，這就是我們要做到的事。」

Provalus的薪資水平通常比全國中位數高出10%至15%，員工醫療保險每次薪資扣款僅需1美元。公司目前在美國南部與中部擁有9個據點，選址策略極具針對性──每一間辦公室都設在城鎮中心，成為社區活動的核心。

人潮帶動新投資，小鎮重獲生機



「我開車經過布魯頓市中心25年，幾乎沒見過人，這裡就像一座鬼城。」盧日奇說，「但Provalus進駐後，這裡重新熱鬧起來。人潮帶動了新投資，整個小鎮重獲生機。」

Provalus進駐後，布魯頓已有約10家新企業開張，民宿業者黛博拉．喬治（Deborah George）表示，這是多年來第一次看到希望。「他們真的在支持當地人，這不只是口號。對我們這些在地商家而言，Provalus帶來的是實際的改變。」

Provalus也為當地居民重新定義了職涯選擇。許多人不必再為了進入科技產業而離鄉背井。現任布魯頓辦公室主管瑞秋．摩頓（Rachel Morton） 領導一支150人團隊，她原本是全職媽媽與學校體育助理，後來決定加入Provalus。「我看著許多曾在學校裡的孩子，現在都在這裡上班。在這樣的小鎮，以前幾乎沒有這樣的機會。」

公司5分之1的員工是退伍軍人，也有不少重返職場的母親和轉職者。來自布魯頓的金柏莉．路易絲（Kimberly Lewis）曾擔任機械技師長達18年，兒子的離世促使她重新思考人生。「他曾對我說：『媽，妳在科技方面很有天分，應該去試試。』我後來真的照做了。這是我人生中最有意義的選擇之一。」

顛覆「創新科技只屬於大城市」既定印象



Provalus亦特別注重員工福祉。每個據點都設有「社區空間」，內含免費物資、食物與基本生活用品，員工在困難時期可使用房間與淋浴設施，也能在休息時間使用跑步機或滑梯放鬆身心。

公司計畫持續擴張。根據密蘇里州經濟發展部（Missouri Department of Economic Development）公布的資料，Provalus將在密蘇里州西平原市（West Plains, Missouri） 投資約100萬美元，預計五年內創造超過200 個新職缺。

Provalus的成功模式，顛覆了「創新科技只屬於大城市」的既定印象。這家公司證明，美國鄉村地區同樣能成為科技與經濟再生的土壤，也為當地居民開啟一條通往中產階級的新途徑。



