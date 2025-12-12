什麼是「縱膈腔氣腫」？劇烈咳嗽恐致肺泡破裂 胸痛、呼吸困難是警訊





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】人氣網紅夫妻 Nico 品筠與 Kim 京燁日前分享一段驚險經歷：女兒妮妮因感冒咳嗽，某晚突然胸痛與呼吸困難。送醫檢查後發現是「縱膈腔氣腫」。這起事件提醒家長，孩子出現胸悶、劇烈咳嗽或胸痛時，絕不能輕忽，應就醫檢查。



什麼是縱膈腔氣腫？ 醫示警：出現這些症狀速就醫



國泰醫院小兒科洪錫全醫師指出縱膈腔位於胸腔中央，包含心臟、氣管、食道等器官。當肺泡因劇烈咳嗽、氣喘發作、用力嘔吐或激烈活動導致微小破裂時，空氣可能沿著組織間隙滲入縱膈腔，形成「縱膈腔氣腫」。在兒童及青少年中，多數屬自發性，病程溫和，觀察數日即可改善。嚴重併發症如張力性縱膈腔氣腫極為罕見，通常與外傷、重度氣喘或氣胸等其他問題有關。

洪錫全醫師表示其典型症狀包括突發性胸痛（深呼吸或咳嗽時加劇）、呼吸不適、頸胸部皮下氣泡感、聲音沙啞或吞嚥困難。醫師通常以胸部 X 光即可確認診斷。大多輕微患者僅需休息、症狀緩解治療或短期住院觀察即可。若臨床表現複雜或不典型，才會進一步安排電腦斷層檢查。



次發性縱膈腔氣腫是重症警訊 延誤治療恐危及生命



洪錫全醫師提醒若出現持續惡化的胸痛、呼吸急促、發紺、意識混亂、高燒不退等警訊徵兆，則有可能是更嚴重的次發性縱膈腔氣腫。意指非因單純肺泡破裂，而是由其他更嚴重的病因所造成。



常見原因包括胸部外傷（鈍傷或穿刺傷）、機械通氣壓力過高、氣胸合併縱膈擴散，以及食道破裂。與多數良性、自限性的自發型不同，次發型通常代表潛在重症，可能伴隨呼吸衰竭、感染或血流動力不穩，需要緊急影像檢查與積極處置，包括胸腔引流、抗生素、手術修補或加護醫療監測。此類縱膈腔氣腫預後取決於原發病因，若延誤治療可能危及生命，需高度警覺。



預防方面，氣喘患童應規律使用控制型藥物以避免急性發作；呼吸道感染期間應充分休息、避免劇烈活動。游泳、管樂等需增加胸腔壓力的活動，建議在病後恢復期循序漸進，無須過度限制。若咳嗽超過一週或有胸部不適，建議至醫療院所評估，而非自行購買藥物。洪錫全醫師強調，縱膈腔氣腫雖然聽起來可怕，但多數兒童病程良好，只要警覺症狀、及時就醫並遵醫囑觀察，通常可完全康復也不需過度恐慌。



# 首圖來源／Freepik



