什麼是 RSV？一次看懂呼吸道融合病毒：症狀、高風險族群與疫苗建議

作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部





了解呼吸道融合病毒（RSV）的症狀、高風險族群與治療方式，掌握長者、孕婦及嬰兒的疫苗與長效單株抗體接種建議，有效預防 RSV 感染與重症發生。

何謂呼吸道融合病毒？

呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）是一種可感染各年齡層的病毒，但嬰兒最容易受到影響。病毒主要透過飛沫與直接接觸傳播。在台灣，RSV 一年四季都可能流行，尤以晚秋和初春最為嚴重。

廣告 廣告

感染症狀有哪些？

常見症狀包括：

發燒、咳嗽、打噴嚏

鼻塞、流鼻水

喘鳴、呼吸急促

食慾不佳

大多數人會在 1–2 週內康復，但 1 歲以下嬰兒及患有慢性疾病的長者更容易出現重症。RSV 感染的嚴重程度與肺容量密切相關：嬰兒肺功能尚未成熟，支氣管狹窄，感染後可能引起呼吸困難、缺氧，甚至需要住院治療。

RSV 高風險族群名單：哪些人最易重症？

早產兒 慢性肺部疾病患者 先天性心臟病患 染色體異常疾病患者 免疫功能低下的幼童或長者 神經肌肉疾病患者

RSV 治療與預防現況：疫苗與單株抗體的重要性

目前 RSV 尚無特效藥可治療，醫療照護多以症狀支持為主，因此透過疫苗或長效單株抗體進行預防，是減少重症、住院與生命威脅最有效的方法。

RSV 疫苗與單株抗體介紹

台灣核准上市的 RSV 疫苗有三種，包括基因重組疫苗與 mRNA 疫苗，主要適用於60歲以上成人，可提供主動免疫，預防RSV 所引起的下呼吸道疾病。其中一種疫苗可用於孕婦接種，以提供嬰兒出生至 6 個月的被動免疫保護。





疫苗/抗體適用對象說明Abrysvo / Arexvy（成人疫苗）60 歲以上成人；Arexvy 同時適用 50–59 歲高風險成人預防 RSV 嚴重下呼吸道疾病，降低住院與死亡。Abrysvo （母體疫苗）孕婦 28–36 週胎盤抗體可保護嬰兒出生後6個月。nirsevimab (Beyfortus®)新生兒 / 幼童長效單株抗體可以保護嬰兒在第一個 RSV 流行季，或在高風險的第二個季節免受感染，也逐漸取代舊款的 palivizumab。自費接種建議

建議下列族群可經醫師評估後自費接種1劑 RSV 疫苗：

75 歲以上成人

60–74 歲高風險成人，包括慢性肺病、心血管疾病、肝腎疾病、長期照護機構住民等

孕婦 28–36 週，可提供嬰兒出生至6個月的被動免疫

接種禁忌及注意事項

曾對該類疫苗或任何成分發生嚴重過敏反應者，不建議接種。 患有急性嚴重疾病、發燒或急性感染者，應待病情穩定後再接種。 孕婦應在 28–36 週期間接種。

如何預防 RSV 感染？

減少前往人多的公共場所 避免接觸呼吸道感染患者 勤洗手，保持手部清潔 回家後接觸幼兒及長者前要換衣服



參考資料



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥什麼是 RSV？一次看懂呼吸道融合病毒：症狀、高風險族群與疫苗建議