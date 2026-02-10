什麼是VTuber建模師？單案6萬起跳、檔期排2年後…揭秘VTuber界最缺的「爸爸」角色

什麼是VTuber建模師？

為VTuber製作「虛擬角色」的專業人員，運用Live2D等動畫技術，將靜態的角色插畫，轉換為即時呈現表情和動作的角色模型。

近年在YouTube與Twitch等影音平台上，愈來愈多以「虛擬角色」出鏡直播的創作者出現，這類創作者被稱為VTuber（Virtual YouTuber），是一種創作者在不露出真面目的情況下，仍能建立個人識別、長期經營內容的方式。

2020年疫情期間，VTuber產業快速崛起，熱潮從日本擴散至歐美與台灣。公共電視自2023年起舉辦「金V獎」，鼓勵台灣VTuber創作者投入內容創作。根據研究機構QY Research統計，預計到2030年，全球VTuber市場規模將達到50.3億美元。

「VTuber會稱呼繪師為媽媽、建模師是爸爸，因為真的很像一起養育一個角色。」VTuber建模師林睿哲形容，一名VTuber的誕生，背後仰賴多種專業分工。除了VTuber創作者本人作為角色核心，其中最關鍵的2個角色，正是「繪師」與「建模師」。

繪師負責角色的外型設計與繪製，建模師則將平面的角色圖，轉換成能即時貼合真人表情與動作的模型，再搭配臉部捕捉技術，當創作者說話、眨眼或轉頭時，鏡頭會即時擷取這些動作，並同步反映在角色模型上，使畫面中的角色呈現近似即時表演的狀態。

VTuber建模師 圖/林睿哲、貓祭提供

林睿哲曾任職遊戲公司傳奇網路，最早投入的是遊戲產業常見的 Spine2D 動畫，與 Live2D 在技術應用上有一定重疊度。5、6年前，VTuber開始在台灣出現，他發現相關需求與自身專業高度相符，於是打算先透過實作累積經驗與作品。

「請對方提供角色檔案，我免費幫忙做動畫。」他回憶，早期為了練手與理解市場需求，曾主動在Twitch上尋找規模較小、願意分享素材的VTuber談互惠合作。透過這樣的方式，他逐步累積作品，也開始理解VTuber在直播中真正需要的動作節奏與表現形式。隨著後來接觸到較為系統化的學習資源，才下定決心全面投入，轉為自由接案。

創造角色外的感動，父女共生「更愛你了」

隨著林睿哲與他製作的VTuber合作關係加深，逐漸產生一種特殊的情感連結。他說：「他們會在直播上叫我『爸爸』，而我會想看一下『女兒』在幹嘛，慢慢變成一種習慣。」正是在長時間的觀察與磨合中，從起初將VTuber視為單純的商業合作夥伴，走向更為深度的合作關係，因為這份「愛」而投入更多心力鑽研技術與角色表現。

談到這個產業的工作現實，林睿哲不避諱指出，「某種程度上一定會用愛發電。」他解釋，建模師或動畫師常會在原本約定的工作內容外，多做一些部件或細節調整，未必都能直接反映於報價，不過也換來VTuber的滿意度與後續的口碑宣傳。

在VTuber產業中，建模師與繪師常會與特定VTuber建立長時間、深度的合作關係，不再只是一次性的案主與接案者，而是隨著角色一同成長、共同經營形象的夥伴。

「一開始大家對 VTuber 的要求其實很低，只要會動就好，但現在不是了。」林睿哲觀察，隨著市場擴大與經紀公司進場，台灣VTuber產業逐漸從個人創作者，走向企業投入資源、成批推出高品質VTuber的模式，視覺設計與角色設定的要求也隨之提高。

面對這樣的變化，林睿哲選擇更專注於角色個性的呈現。他舉例說明：「偏可愛的角色，動作會設計得比較有彈跳感，節奏也會稍快；沉穩或冷靜型角色，動作表現則會較內斂。」

目前林睿哲加入VTuber模型製作工作室SODAART，承接Live2D動畫製作與教學工作。他分享，整體市場雖然趨於成熟，但高品質的VTuber建模師依然供不應求。以目前行情來看，一次完整的VTuber建模，未含繪製費用，報價約落在新台幣4萬至6萬元之間。

在需求持續增加的情況下，即使一個模型的工期約1星期到1個月，林睿哲個人的接案檔期已排至1年後，過去甚至預排至2年。他觀察到愈來愈多創作者願意等待，希望能找到風格與理解度都合適的合作對象，而不只是追求最低價格。

VTuber建模師林睿哲 圖/侯俊偉攝影

教學端同樣反映出市場熱度。林睿哲目前開設的Live2D課程，每期皆吸引數百名學生報名，顯示VTuber相關技術正逐漸形成一條被看見、被市場期待的專業路徑。

責任編輯：蘇柔瑋