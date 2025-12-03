什麼東西「實在讓人吃不懂？」網點名2食物：很多人喜歡

俗話說「青菜蘿蔔各有所好」，每個人的喜好、口味都不盡相同，有網友坦言嘗試過幾次狀元糕，但一直無法體會狀元糕的美味之處，好奇其他網友有沒有類似的經驗談，「有什麼食物是吃了之後，還是吃不懂的？」引發討論。

有網友在論壇Threads發文「有什麼食物是吃了之後，還是吃不懂的？沒有特別難吃、不過也沒有特別好吃的食物」，原PO也以自己為例，坦言曾嘗試過幾次狀元糕，但一直無法體會狀元糕的美味之處，忍不住好奇其他網友有沒有類似的經驗談。

許多網友分享「司康」、「鮮奶茶，只愛不健康的奶精」、「烏魚子，我完全不懂，然後，狀元糕我真的超愛」、「豆芽菜。就，沒有味道的植物？想不通它到底為什麼會變成抄手的襯底、麵類的配角、鐵板燒的固定班底？每次都叫店家不要放，放了我也會原封不動送回去，不知道在吃什麼」、「螃蟹，實在吃不懂到底哪裡好吃」、「金牛角麵包，有夠乾真的吃不懂」、「開心果口味甜點，每個吃到都問號，榛果讚多了」、「海膽，在不同年齡時給它三次機會，現在還是吃不懂」、「烤飯糰，不喜歡硬硬的米粒」。

其中不少網友點名馬卡龍、可麗露「馬卡龍，甜死人怎麼不乾脆吃方糖？」、「馬卡龍，很甜還是很多人喜歡」、「馬卡龍+1，好甜，口感也不愛」、「馬卡龍，抱歉，我真的不懂，吃幾次都不懂」、「可麗露，不知道為什麼有人愛」、「可麗露，很硬的發糕？」「可麗露，而且第一次嘗試還是在日本專賣可麗露的店，『好像』沒有不好吃但又說不上來那種感覺，實在是我不懂裡面那濕濕的口感」。

撰稿：吳怡萱





