什麼東西廣受大家喜愛「自己卻一直無法理解」？網點名一食物

每個人的喜好和興趣不同，喜歡的東西也不盡相同，對此有網友也好奇「有什麼大家熱愛，但你始終無法理解的潮流或食物？」引發許多討論，其中不少網友點名肉桂。

貼文一出，大票網友分享「穿拖鞋還穿襪子」、「街上的瑜伽褲～」、「新北耶誕城。整個就是莫名其妙的地方」、「跨年101煙火」、「露營」、「在餐飲店門口排隊很久的心態行為」、「流行語」

「髒髒包」、「生甜甜圈...」、「雷神巧克力」、「火鍋的芋頭」、「茄子，超級噁心！」、「九層塔...我非常討厭九層塔的味道」、「髒髒包...完全無法理解為啥一個食物要吃得這麼髒，然後還這麼多人去買...」、「髒髒包、抹茶」、「香菜冰淇淋捲餅」、「香菜」、「香菜、火鍋的芋頭、茄子」、「生魚片。（大家）好像都不怕寄生蟲」、「我先來，麵線糊…」、「榴槤是我最大的惡夢」、「炒麵麵包、珍珠奶茶本體以外所以邪魔搭配、蛋白粉補充品」。

其中不少網友點名肉桂「肉桂捲，真的不喜歡那個味道」、「肉桂捲，還有肉桂系列（嘔」、「火鍋+芋頭、蘋果派、肉桂的東西也不行、生魚片、苦瓜、有刺的魚」、「桂圓、紅棗、肉桂」、「肉桂捲，嘗試過很多次但還是沒辦法」。

撰稿：吳怡萱






