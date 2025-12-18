什麼生活習慣「最能提升幸福感」？過來人曝私藏妙招

現代人生活忙碌，加上工作節奏緊湊，無形之中累積許多壓力，長期下來對身心健康、工作表現，以及人際關係都會產生影響，對此有網友也好奇「什麼小習慣最能提升每天的幸福感？」引發網友熱議。

在步調快速的高壓環境下，找到能讓自己放鬆的管道更顯重要，有網友也在論壇Threads發文，好奇其他網友的經驗談，「你的小習慣中， 哪一個最能提升每天的幸福感？」

不少網友分享「起床先看一下今天的日出，然後燒水給自己準備一杯熱咖啡」、「早晨天亮前散步，享受空曠無人車的寧靜街道」、「擼貓」、「澆花的時候」、「每天餵雞、摸貓」、「早起享受寧靜」、「看夕陽吹風的時候」、「每日早晨咖啡」、「跑步，越跑越開心」、「看看天空」、「享受睡覺充電時光」

「起床的時候看女兒的睡臉、老公出門上班的時候抱一下他、吃完午餐泡一杯熱咖啡喝、接女兒下課的時候看到他走過來笑著的臉、老公下班的時候在樓梯口迎接他」、「每天喝3000ml以上的水」、「不論四季，早晨熱茶都來一杯」、「吃到自己愛吃的美食，即使是一小塊糖果也會很開心」。

其中不少網友提到和自己對話、感恩練習「睡著前告訴自己我愛你」、「早上起床先大喊一聲『我是最棒的！』」、「每天提醒自己，做好自己、過自己喜歡的生活，不要在意別人的説話與目光」、「感恩練習」、「每天找出三件事感恩」、「每次上班經過公司附近的公園，我都會感謝公園內的大樹、植物給我大自然的能量」、「感恩」。

撰稿：吳怡萱





