什麼都做了還是軟的！專科醫師揭「勃起障礙」最後解方：最適合這些人

根據統計，台灣40歲以上男性約四分之一有勃起障礙，60歲以上更達半數。顧芳瑜醫師指出，若口服藥物等治療無效，人工陰莖植入可作為最後選擇，幫助維持性生活品質。 圖：顧芳瑜 / 提供

[Newtalk新聞] 根據統計，在台灣40歲以上男性中，約有四分之一的人出現勃起障礙，而60歲以上男性的比例更高達半數以上。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師指出，男性無論「年齡、背景或病史，都可能在某個階段出現勃起功能的變化」，但他表示目前臨床上常見的治療選擇包含口服藥物、震波、注射療法、真空助勃器，以及人工陰莖植入等方式。顧芳瑜指出，若前段治療反應不佳或不適用，仍可考慮人工陰莖作為最後一線的可靠替代方案，幫助患者保有性生活品質與身體自主權。

廣告 廣告

顧芳瑜說明，勃起障礙最常見的第一線治療是口服藥物。這類藥物會依據「藥效發作時間與持續時間的不同」，適用情境也略有差異。他提到，部分藥物起效快、效果強，適用於臨時使用；另外也有可「每日服用的低劑量處方」，適合做為長期維持勃起功能的日常療法。顧芳瑜進一步指出，若口服藥反應不佳，醫師會進一步評估患者是否適合接受震波治療。他解釋，震波主要針對的是血管功能異常的患者，然而若本身已有多重慢性病，例如糖尿病、高血壓、血脂異常等，其血管彈性已明顯下降，震波效果可能相對受限。

進一步的治療選項還包括注射療法與真空助勃器。顧芳瑜表示，注射療法可跳過性刺激，直接刺激陰莖產生勃起，效果明確，但「需自行對陰莖施打針劑」，這讓許多患者在心理上難以接受。此外，即使由醫師施打，使用上仍需計算藥效時間，操作上相對不便。至於真空助勃器，則是一種非侵入式的物理性輔助工具，它透過負壓原理協助血液流入陰莖海綿體，達到勃起狀態，可作為藥物治療之外的重要輔助方式。

顧芳瑜說明，當上述療法皆無明顯改善時，則可進一步評估是否適合植入人工陰莖。他指出，目前人工陰莖手術在台灣每年進行約50例，雖接受度尚未普及，但對某些特定族群而言卻是務實且值得考慮的選項。以顧芳瑜舉例，例如攝護腺癌術後、中風導致神經損傷、或長期重度勃起功能障礙等情況，即使無法對藥物或裝置產生反應，仍可藉由人工陰莖有效恢復硬度與功能。

顧芳瑜進一步解釋，目前臨床上常用的人工陰莖以單件式為主，其結構簡單、可彎折，無需開關操作，具有感染風險低、使用壽命較長的優點。這類裝置可想像成一根具彈性的柱狀體，植入後平時可將陰莖向下彎曲以利排尿，使用時再手動調整角度，即可進行性行為。他提到，過去也曾流行三件式設計，它透過腹腔內置放儲水囊與睪丸的幫浦裝置來模擬自然勃起，在不使用時呈現柔軟狀態，外觀接近自然，但由於「內部構造複雜、零件較多」，不僅手術較費時，也因故障率與感染風險偏高，目前已較少使用。

廣告 廣告

不過顧芳瑜也提醒，人工陰莖並不會讓陰莖「變長」，反而多數術後會比原本勃起狀態略短，約為原長度的8到9成。這是因為裝置無法模擬海綿體充血膨脹的狀態，且為避免人工裝置頂到底會導致穿出或組織損傷，手術時植入長度會以八分滿為原則。此外，術後陰莖硬度為固定狀態，性行為體位也有些限制，例如「不適合進行女上男下」，以免造成人工陰莖折斷的風險。

顧芳瑜指出，有些患者在了解人工陰莖後，才知道性功能障礙「並不等於只能放棄」。他強調，包括中風後或癌症術後期盼回復性生活，甚至是中老年尋求第二春的男性，都可考慮以人工陰莖植入來重建親密關係。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

直播現場》活體豬重回市場！如何平穩價格？農業部下午15：30分說明

「2025好友港節市集」將於11月8、9日重返華山文創園區 邀民眾體驗港澳經典美食好物