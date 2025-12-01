圖／鄧博仁

什麼都發生了

1

妳永遠記得──

被丟棄在森林那日

陽光晴朗，溪流嘩啦製造

嘈雜聲響。捧起河，雙掌

成為一面平滑水鏡

映照昨日，模糊的

遠方依稀有誰叫喊某人姓名

回音不斷拉扯細瘦山谷

像母親，焦急找尋走失的孩子

也像是一條曲折繩索

可以掛上任何人的呼吸

妳也想走進繩索，曾經

十歲女孩的邊界沿身體向外伸展

用被愛的程度丈量日常

悲哀發現世界盡頭最遠

最遠竟然只到指尖

2

爭執點燃夜晚

言語鋼鐵，來回穿刺耳膜

臨睡前的恐怖童話

「多奇我好害怕，爸爸和媽媽

是不是不愛我了？」兔子多奇有

雪白毛皮紅亮雙眼，從不曾回應

讓人傷心的答案

那日午後在公園，空氣

延展成默片

記憶無聲停格

稀薄播映

眼皮是殼，不斷來回輕啄

陽光熱烈的吻

冰淇淋漸次消融舌尖

手指黏膩指涉，某則關於愛的

寓言脫離掌心，笑顏墜落

地面：「如果我消失了，這一切

就會恢復原狀嗎？」妳開始練習

藏進時間縫隙

騎上遙遠的木馬

不斷旋轉的軸心帶妳

重回那座

鍍金的夏日午後

睫毛顫抖，投影細長鞭痕

反覆熄滅的心，妳終於還是

長成了沒有火花的天空

3

男人身體裡也住著一隻多奇

他的多奇喜歡打開身體

讓世界從後面進入，依序

隱藏傷口，血紅的小舌

動物般呻吟

拳頭代替脣親吻

存在必須可愛且無害

要乖要懂事才值得

好好被愛

啊啊……被愛好好

河水伸出觸手撫摸腳趾

順著腳背往上揉捏

捏出另一張相仿的臉

沿途抖落些許癢搔

他伸出手掌遮擋雙眼

讓鏡裡那人盡情伸長溼黏舌頭

來回舔拭

他赤裸的生活

4

烈日灼傷天空，男人

未開發的田地播下種籽

露珠萌生胸脯

春天提早抵達少女

體內插滿秧苗

渾圓的生命在逐漸抽長的

水稻頂端，滋生著

一整個夏季的繁衍

日與夜的交合

要安靜，要說謊的人

吞下一萬根針

妳撫摸男人臉頰茂盛的莽原

食指往下畫圈

粗壯大腿反覆輾壓妳的

喉嚨躲藏祕密

對鏡勾勒兩雙相仿的眼睛

一樣的結，糾緊的飽滿

針就在那裡

他讓妳縫起自己的嘴

5

妳逐漸失去判別日夜的能力

是熊吧，這麼猛烈的襲擊

掏出體內所有的蜜還不夠

還要妳哭嚎著索求更多

更多的瀕死撞擊

世界綻現裂痕，碎裂成片狀的

妳紛紛失落在森林深處

什麼時候能拼湊回原本的模樣呢？

替妳紅了雙眼的多奇發問

身體所有孔穴都在流血

他們卻沒有看見妳腥紅淚水

妳終於將破碎軀殼藏進

森林深處那日

陽光普照，世界溫暖美好

被遺忘的片段唯有一截舌尖

謹小，且潮溼

什麼都發生了

卻也什麼都未曾發聲

個人簡歷

現為高中教師，是女兒、妻子、母親及自己。以寫作做為日常生活的逃生口，藉文字的細微踏上歧異路徑，窺看世界隱密的內裡。

曾獲青年優秀詩人獎、葉紅女性詩獎、教育部文藝創作獎、磺溪文學獎等。著有詩集《微物論》。