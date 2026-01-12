什麼都能賭 美版未來事件交易所越搞越大國會議員要立法監管
在台灣曾經有「未來事件交易所」這樣的機制，讓網友針對各種事件提出預測，而「未來事件交易所」則會呈現「上漲或下跌」的趨勢，一度被視為各種事件的即時民調，但這個「買進賣出」不涉及實質的金錢。不過在美國，「預測市場」這樣的機制允許民眾針對各種事件進行投注，從籃球賽事到總統選舉結果，近期甚至延伸至委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）的下台議題。
這類事件再度引發外界對這個充滿投機色彩、全天候運作的灰色領域的關注。上周，一名匿名交易者在押注馬杜洛即將下台後，成功獲利超過40萬美元。
可進行投注未來事件越來越多
這位交易者在Polymarket平台上的大部分投注，都集中在美國總統川普宣布導致馬杜洛被捕的夜間突擊行動前數小時完成，加上該交易者在平台上的活動範圍相當狹隘，這種時間點在網路社群中引發了對潛在內線交易的質疑聲浪。
也有人主張，涉及被捕的風險過高，而且先前對馬杜洛未來命運的各種臆測，可能促使這些交易行為發生。
近年來，預測市場的商業應用量急劇攀升，讓民眾能夠針對越來越多未來事件的發生機率進行投注。儘管出現一些引人矚目的獲利案例，但交易者仍可能面臨虧損。
在美國政府監管層面，這些交易的分類與傳統博弈形式有所區別，這引發了關於透明度和風險的諸多疑問。
以下是目前已知的相關資訊：
預測市場涵蓋範圍
預測市場涉及的主題極其廣泛，從地緣政治衝突升級，到流行文化事件，甚至陰謀論的發展趨勢。近期，選舉和體育賽事的投注量大幅增加。
部分使用者也在諸如Netflix影集《怪奇物語》傳聞中的「隱藏結局」是否會實現、美國政府是否會證實外星生命存在，以及億萬富翁伊隆．馬斯克（Elon Musk）本月在社群媒體上可能發布多少則貼文等議題上，投注了數百萬美元。
在業界專業術語中，民眾在預測市場上買賣的項目稱為「事件合約」。這些合約通常以「是」或「否」的投注形式呈現。
一份合約的價格在0到1美元之間浮動，這反映了交易者基於0%到100%的機率，集體願意支付多少金額來押注他們認為某事件是否會發生。
交易者越相信某事件會發生，該合約的價格就會越高。隨著這些機率隨時間變動，使用者可以提前結算獲利以鎖定增額收益，或試圖減輕已投入金額的更大損失。
預測市場的擁護者認為，投入真實資金能產生更準確的預測。維克森林大學經濟學教授科爾曼．斯特朗普夫（Koleman Strumpf）等專家指出，監測這些平台以獲取潛在新聞價值相當有意義，他提到預測市場過去在某些選舉結果上的成功表現，包括2024年總統大選。
不過，他也強調，這絕非「水晶球」，預測市場同樣可能出現誤判。
交易參與者身分
所有交易背後的參與者身分相當不明朗。
雖然營運平台的企業會收集使用者的個人資料來驗證身分和支付方式，但大多數人可以在網路上使用匿名暱稱進行交易，這使得公眾難以得知誰從眾多事件合約中獲利。
理論上，投注者可能密切追蹤特定事件，但其他人也許只是隨機臆測。
批評人士強調，加入這些全天候投注的便利性和速度，每天都可能導致財務損失，特別是對那些原本就有博弈問題的使用者造成傷害。這個領域也擴大了潛在內線交易的可能性。
主要營運平台
Polymarket是全球最大的預測市場之一，其使用者可以透過加密貨幣、信用卡或簽帳金融卡，以及銀行轉帳等方式，為事件合約提供資金。
各國的管制規定不盡相同，但在美國，這些市場的觸及範圍近年來迅速擴張，這與華盛頓政策的轉變同步。
前美國總統拜登積極打擊預測市場，在2022年與商品期貨交易委員會（CFTC）達成和解後，Polymarket被禁止在美國營運。這項禁令在去年川普執政期間有所改變，當時Polymarket宣布在獲得該委員會許可後，將重返美國市場。現在，美國使用者可以加入平台的候補名單。
同時，Polymarket的主要競爭對手Kalshi自2020年以來，一直是受聯邦監管的交易所。該平台提供與Polymarket類似的事件合約買賣方式，目前在全國範圍內允許選舉和體育事件合約。
Kalshi在2024年大選前數週獲得法院批准，讓美國民眾能夠對即將舉行的政治選舉進行投注，並在大約一年前開始推出體育交易。
如今，這個領域湧入更多知名品牌。體育博彩巨頭DraftKings和FanDuel在上個月推出了預測平台。線上券商Robinhood也在擴大自家服務。
川普的社群媒體網站Truth Social也承諾透過與Crypto.com合作，提供平台內的預測市場，而總統的兒子小唐納德．川普（Donald Trump Jr.）在Polymarket和Kalshi均擔任顧問角色。
華盛頓與李大學法學院客座副教授梅琳達．羅斯（Melinda Roth）表示：「事件合約的列車已經啟動，它們不會就此停下。」
監管面臨挑戰
由於預測市場被定位為銷售事件合約，因此受CFTC監管。這意味著它們能夠避開目前針對傳統博弈和體育博彩的州級限制或禁令。
「這是一個巨大的漏洞。」研究這個領域的德保羅大學法學助理教授卡爾．洛克哈特（Karl Lockhart）說，「你只需遵守一套聯邦法規，而不是全國各州的規定。」
體育博彩正成為關注焦點。有少數幾個大州，例如加州和德州，體育博彩仍屬非法，但民眾現在可以透過事件合約對賽事、球員轉會等進行投注。
越來越多的州和部落正提起訴訟以阻擋這種情況。律師預計這些訴訟最終將上達美國最高法院，因為川普政府似乎不太可能加強監管。
羅斯指出，聯邦法律禁止與博弈以及戰爭、恐怖主義和暗殺相關的事件合約，這可能使某些預測市場交易至少在美國處於不穩定狀態。但使用者或許仍能在出國旅行或連接不同VPN時，找到購買某些合約的途徑。
就在預測市場平台上的事件合約快速增長之際，在川普的第二任期內，CFTC的人力進一步削減，並出現領導層離職潮。目前，該機構的五個委員職位中，只有一個有人員。
儘管如此，其他立法者仍呼籲加強打擊預測市場中的潛在內線交易，特別是在上周Polymarket上馬杜洛交易引發的質疑之後。
1月9日，紐約州民主黨眾議員里奇．托雷斯（Ritchie Torres）提出一項法案，目的是限制政府僱員參與政治相關的事件合約。該法案已獲得Kalshi執行長塔里克．曼蘇爾（Tarek Mansour）的支持，他在LinkedIn上堅稱，內線交易在他的公司平台上一直被禁止，但需要更多努力來打擊不受監管的預測市場。
責任編輯：許詠翔
