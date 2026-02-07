什麼都要加上他的名！川普拿政府資金要脅紐約車站、華府機場改名

美國總統川普聲稱民主黨參議員舒默提議將紐約賓州車站改成他的名字。路透社



美國總統川普重返白宮後，積極要增加他的個人印記。繼更名甘乃迪中心引發爭議後，川普傳出想把紐約車站和華府機場改成他的名字，否則就凍結聯邦政府資金。

川普政府去年和國會民主黨領袖在政府開支預算法案上爭執不下，一度導致聯邦政府關門，川普政府則是找藉口凍結「蓋特威隧道工程」（Gateway Tunnel Project）的聯邦資金。這項工程包括興建一條連結紐約州和紐澤西州的新鐵路隧道，同時整修一條已有百年歷史的舊隧道。該條舊隧道每日運送20萬人次，隨時因為狀況老舊而須緊急修復因應。「蓋特威隧道工程」計畫預計耗資160億美元

有媒體報導指出，川普上月向民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）提出要求，如果他同意將紐的賓州車站（Penn Station）和華府的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）改成川普的名字，聯邦政府就會解凍資金。

一名知情人士向Axios透露，舒默已經拒絕這項要求。路透引述另一個消息來源說，舒默向白宮官員表示，他無權更改機場和車站的名稱。

川普週五（2/6）被問及上述報導時聲稱，是舒默提議要更改賓州車站的名稱，且「有很多人」提議讓杜勒斯機場重新命名。

舒默則在社群媒體上發文痛批，川普在賓州車站更名的回答上「全然扯謊」。

來自紐澤西州的民主黨籍聯邦參議員布克（Cory Booker）週五在記者會上譴責川普，拿公共建設當人質，只為了「他想把自己的名字印在所有事物上」。

代表紐約的民主黨籍參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）也大罵川普的要求荒謬至極。她說：「命名權不應在任何協商中當作交易條件，紐約人的尊嚴也不能當作嘉義…(川普)總統持續將自己的自戀置於這項能提供高薪工作機會的計畫之上，同時也將他的自戀置於隧道計畫所能帶來的龐大經濟效益之上。」

在川普政府去年凍結資金後，紐約州和紐澤西州上告法院，指控川普政府凍結資金「顯然是基於政治報復」。兩州政府近日警告，該工程隨時會因經費不足停工，嚴重影響民眾通勤安全。

紐約聯邦法官週五做出臨時判決，下令川普政府解凍「蓋特威隧道工程」的聯邦資金。白宮和交通運輸部尚未對此做出回應。

