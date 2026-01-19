什麼類型的女人容易外遇？兩性專家揭3關鍵： 出自內心感受

欣西亞點出女人外遇是出自內心感受。（圖／欣西亞和Shane任翔臉書）

兩性專家欣西亞，常在社群分享兩性議題及解答婚姻問題，對於近來許多男人相當好奇「為何女人外遇比例越來越高」，她立刻點出3大關鍵，接著強調：「相較於男人外遇多半靠下半身思考，女人是出自內心感受」。

欣西亞點出容易外遇的女人，符合一項特質，就是「極度渴望戀愛的感覺」，甚至把戀愛當成生活的一部分，倘若一段關係逐漸趨於穩定，導致「談戀愛的感覺消失了」，內心就會出現空缺，甚至會覺得失去人生，欣西亞強調並非不珍惜現有的關係，而是在這一類型人的認知裡，「被愛的感覺」才等同於「活著的感覺」。

欣西亞指出女人若長期在婚姻裡不被重視，甚至沒有被滿足情緒價值，倘若剛好出現願意傾聽她心聲的異性，自然會填補內心想要被愛的感覺，也能喚起內心還是「女人」的自覺，而非是「媽媽」的角色，此外，生活沒有重心的女性，也會因為「小王」的出現，讓生活有了化學反應，對此，欣西亞解釋：「外遇不一定是因為愛，而是因為有刺激有變化，日子開始豐富了起來」。

欣西亞強調外遇對於性別上的定義，兩者之間還是有落差，「男人外遇多半靠下半身思考，女人是出自內心感受」，對於女人而言，外遇從來不是一時衝動下做出的選擇，反倒是空虛後不斷累積的結果所造成。

