仁大資訊擬於12月中掛牌上櫃 明年營運審慎樂觀

（中央社記者何秀玲台北18日電）仁大資訊總經理陳宏明表示，明年將有3大引擎，包括新成立資安產品部門與成立資訊弱電（傳輸資訊和訊號）整合產品線，開始挹注營收、海外據點擴張、也將繼續提高製造業市占率，並跨足中南部傳統製造業，他對明年營運審慎樂觀。

仁大資訊今天舉辦上櫃前業績發表會，董事長林士茵與總經理陳宏明等人皆出席，暫定承銷價為新台幣48元，預計12月中旬掛牌上櫃。

陳宏明指出，仁大資訊有3大主要業務，包括資訊商品銷售，包括資訊軟硬體、雲端服務；再來是資訊委外維護合約，此為核心營業項目，包括終端設備軟硬體維護，一年服務的終端設備超過20萬台；再來是人力服務，包括軟硬體更新與升級、IT機房搬遷等。

主要客戶方面，他指出，金融業是最早踏入的客群，也是營收占比最高，達38%，如星展銀行、渣打銀行和中國信託銀行等，都是超過15年的客戶，黏著度高。後來仁大資訊也跨入電信與製造業，包括中華電信、力積電等皆為客戶；另外則是集團以及大型企業，如資生堂、永豐餘、全聯等。

為加速轉型高毛利領域，仁大於2024年收購金腦數位100%股權，跨足FinTech與AI模組；金腦專注於防詐騙檢核、金流追蹤、語音稽核與AI盡職調查「金秘書」等應用，協助銀行將流程效率由30天縮短至2天。

談到明年展望，陳宏明說，因擴大資安應用方面，成立資安產品部門與資訊弱電整合產品線，都開始挹注營運。

海外布局方面，今年3月設立越南子公司，已開始獲利，預計再成立海外服務據點，包括泰國、日本、菲律賓及美國等，皆在規劃之中。

在產業多角化方面，除了從硬體銷售轉換成資訊解決方案供應商，也將跨足中南部傳統製造業，希望能擴大市占率，都是營運動能之一。

他也指出，以今年產品前3季營收占比來看，以商品銷售占75%最高，其次為維護合約占比17%，再來是勞務服務占7%。（編輯：潘羿菁）1141118