仁大資訊海外拓展加速 Q4、明年正向
〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊整合服務廠商仁大資訊(7767)董事長林士茵今日指出，仁大資訊目前以金融業客戶為大宗，也切入半導體、PCB等領域的製造業客戶，並積極往海外發展，除金融業在海外已經耕耘多年，也在越南、美國為製造業客戶提供整合行服務，看第四季、未來營運有望加速成長。
仁大資訊第三季稅後淨利2793萬元，季增33%、年增1.1%，每股稅後盈餘(EPS)1.05元，前三季稅後淨利7280萬元、年減14.4%，每股稅後盈餘2.74元。前10月累計營收則為19.3億元、年增3.12%。
仁大資訊營運布局涵蓋硬體維運、系統整合、AI模組與金融科技(FinTech)應用，並透過併購金腦數位切入高附加價值的AI與ESG解決方案，轉型為全方位資訊服務集團。總經理陳宏明指出，仁大資訊長期深耕金融與製造雙核心客群，近3年金融業貢獻約34%至40%，製造業則26%至39%，兩大產業合計貢獻超過60%營收。
陳宏明也表示，企業IT設備汰換具有固定週期，今年Windows 10退場帶動企業換機潮，在巨量專案複製及佈建能力上擁有明顯優勢，近年亦承接遠傳併亞太電信、星展併花旗消等重大專案，展現大型導入與維運的市場地位。
針對海外佈局發展，林士茵也指出，越南據點今年5月取得執照，訂單已經滿到明年，目前海外營收比重仍低、不過未來3年會大幅成長，而經銷的TXOne則受惠美國、日本市場動能，會逐步推升海外營收。不過林也指出，未來成長仍會以台灣為核心、海外則屬穩健成長。
為加速轉型高毛利領域，仁大收購金腦數位100%股權，正式跨足金融科技與AI模組。金腦專注於EKYC、防詐騙檢核、金流追蹤、語音稽核與AI盡職調查「金秘書」等應用，協助銀行將流程效率由30天縮短至2天，幫助仁大轉型為整合型資訊服務提供商。
