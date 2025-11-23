仁大資訊 12/10掛牌

右為仁大資訊董事長林士茵（右）、總經理陳宏明（左）合影。

由中國信託證券輔導的仁大資訊（7767），配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,535張，競拍底價32.8元，最高投標張數321張，暫定承銷價41元。競拍時間為25日至27日，12月1日開標；11月28日至12月2日辦理公開申購，12月4日抽籤，預計12月10日掛牌。

該公司近三年營運穩健攀升，並透過併購金腦數位切入金融AI與ESG高附加價值領域，啟動結構性轉型。財報顯示，公司自111年以來營收與獲利連續成長，並在資安、雲端與AI領域擴大布局，成為台灣資訊整合市場中兼具規模與轉型實力的指標企業。

財務表現上，仁大資訊營收自111年的新台幣19.95億元穩步成長至112年的21.21億元，113年更攀升至約24.38億元。稅後淨利亦自111年的7,554萬元，增至112年的1.04億元，113年突破1.14億元，每股盈餘（EPS）更是連年上升，從3.14元提高至4.42元；114年前三季營收17.02億元，與去年相當；EPS 2.74元，和去年同期相比微幅下降17.22%。

董事長林士茵表示，公司未來將持續深化金融與製造兩大核心市場，並以金腦AI與資安技術延伸至ESG、雲端治理與數據服務領域，推動從系統整合商（SI）升級為「產業解決方案提供者」。法人分析，仁大目前商品銷售（軟硬體設備）營收占比約76%至78%，維護合約與勞務服務則維持在21%以上，為公司帶來穩定現金流與抗景氣韌性。展望未來，隨著Windows 10退場換機潮、AI PC普及與企業資安預算持續成長，金融業務結合AI應用可望成為公司第二波亮眼的成長曲線。