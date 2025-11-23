仁大資訊 12/10掛牌
▲右為仁大資訊董事長林士茵（右）、總經理陳宏明（左）合影。
由中國信託證券輔導的仁大資訊（7767），配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,535張，競拍底價32.8元，最高投標張數321張，暫定承銷價41元。競拍時間為25日至27日，12月1日開標；11月28日至12月2日辦理公開申購，12月4日抽籤，預計12月10日掛牌。
該公司近三年營運穩健攀升，並透過併購金腦數位切入金融AI與ESG高附加價值領域，啟動結構性轉型。財報顯示，公司自111年以來營收與獲利連續成長，並在資安、雲端與AI領域擴大布局，成為台灣資訊整合市場中兼具規模與轉型實力的指標企業。
財務表現上，仁大資訊營收自111年的新台幣19.95億元穩步成長至112年的21.21億元，113年更攀升至約24.38億元。稅後淨利亦自111年的7,554萬元，增至112年的1.04億元，113年突破1.14億元，每股盈餘（EPS）更是連年上升，從3.14元提高至4.42元；114年前三季營收17.02億元，與去年相當；EPS 2.74元，和去年同期相比微幅下降17.22%。
董事長林士茵表示，公司未來將持續深化金融與製造兩大核心市場，並以金腦AI與資安技術延伸至ESG、雲端治理與數據服務領域，推動從系統整合商（SI）升級為「產業解決方案提供者」。法人分析，仁大目前商品銷售（軟硬體設備）營收占比約76%至78%，維護合約與勞務服務則維持在21%以上，為公司帶來穩定現金流與抗景氣韌性。展望未來，隨著Windows 10退場換機潮、AI PC普及與企業資安預算持續成長，金融業務結合AI應用可望成為公司第二波亮眼的成長曲線。
其他人也在看
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 4 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 9 小時前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
台股崩跌照樣噴！這「被動元件」猛拉2根漲停 股價4天暴衝36%登強勢股王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。被動元件廠蜜望實（8043）不受...FTNN新聞網 ・ 1 天前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
挑戰2028年獲利百億？自營商狂撈「這檔」破萬張成買超王 再砸1.9億補貨廣達
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
無畏黑盤飆2根漲停！「這檔被動元件」登台股撐盤俠…週漲幅25.4% 近3個月狂漲222%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數大跌962.562點，跌幅高達3.51%，多檔個股翻黑下挫，不過被動元件族群受惠於中國龍...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
大賣超中的逆襲！外資大手筆砸111億元掃貨「這封測大廠」5萬張 又捧55億搶進這檔航海王
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。據...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
3千股民下車！高息ETF雙月配升息9.32%明最後買進日 「這檔」年化配息率飆10%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導本周有3檔ETF即將除息，其中採雙月配、受益人數逾3.4萬人的高息ETF永豐ESG低碳高息（00930），上周五（21日）公告最新配息...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
兆級ETF挑戰遇阻！0050再遭外資猛砍201億...「連賣第10週」 6檔高股息也被大出清
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週整體（11/17～11/21）下跌962.56點至26,434.94點，週跌幅3.51%。元大台灣50（0050）目前資產規模來到8815....FTNN新聞網 ・ 1 天前
野村投信：2026 進入「AI 推論元年」 半導體等七產業仍扮台股要角
[Newtalk新聞] 聯準會 10 月再降息一碼，雖會議紀錄偏「鷹」，一度壓抑市場情緒並造成近期台美股市震盪，市場更擔憂 AI 是否陷入「泡沫化」。然而，全球 AI 投資熱潮指標企業輝達（NVIDIA）交出亮眼財報，第三季營收與獲利大幅超越預期，並釋出強勁的第四季展望，一度平息了市場疑慮。 野村投信指出，台股基本面穩健，今（21）日回檔，主要反映國際資金波動與技術面轉向，短線震盪難免，但在 AI 應用全面擴張與訂單能見度高的雙重利多下，中長期投資布局仍具吸引力。預期 2026 年 AI 題材將延續，台股有望維持高檔震盪並具中期成長動能，可關注半導體先進製程與測試，AI 伺服器、散熱模組、BBU、PCB，及機殼、滑軌等供應鏈核心，逢回分批布局，掌握長線趨勢。 野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達 40 年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的 AI 基建需求。市場雖對「AI 泡沫」疑慮再起，但科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，新頭殼 ・ 8 小時前
明年金價上看4900美元 分析師解最佳進場時機
非農數據發布後，聯準會官員火速釋出鷹派訊號，FedWatch 12月降息機率從逾50%迅速降至35%。盧曉暘表示，貴金屬及原油等商品價格同步回檔，澳元與加元等商品貨幣短線承壓，反映市場對政策方向的快速再定價。他指出，雖然非農數據亮眼，但就業增速較上半年明顯放緩，顯示勞動市...CTWANT ・ 9 小時前
AI概念回檔無礙長多 它雙主軸布局長線潛力不減！
空頭大軍來襲，台股表現失色！根據投顧機構統計，今年以來截至11月21日為止，台股僅上漲14.76%，表現差強人意。台美股市近期同步陷入拉回震盪，台股加權指數自11月4日創下28,554點高點後，短短3周內回檔逾2千點，市場情緒轉趨保守，然投資人對具備題材與基本面支撐的標的仍積極進場，尤以國泰永續高股息（00878）最受矚目，顯示資金在震盪中尋求具備息收題材與長期潛力的投資選擇。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前