仁大11/25起競拍 金融AI成第2成長曲線

【記者柯安聰台北報導】仁大資訊（7767）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2535張，競拍底價32.8元，最高投標張數321張，暫定承銷價41元。競拍時間為11月25日至27日，12月1日開標；11月28日至12月2日辦理公開申購，12月4日抽籤，預計12月10日掛牌。



該公司近3年營運穩健攀升，並透過併購金腦數位切入金融AI與ESG高附加價值領域，啟動結構性轉型。財報顯示，公司自111年以來營收與獲利連續成長，並在資安、雲端與AI領域擴大布局，成為台灣資訊整合市場中兼具規模與轉型實力的指標企業。



在財務表現方面，仁大資訊營收自111年的19.95億元穩步成長至112年的21.21億元，113年更攀升至約24.38億元。稅後淨利亦自111年的7554萬元，增至112年的1.04億元，113年突破1.14億元，每股盈餘更是連年上升，從3.14元提高至4.42元；114年前3季營收17.02億元，與去年相當；每股盈餘2.74元，和去年同期相比微幅下降17.22%。







圖：右為仁大資訊董事長林士茵，左為總經理陳宏明



董事長林士茵表示，獲利略減主要受多項策略性投資影響；除IPO規劃產生的一次性費用外，公司為提升營運效率與資訊安全，已著手汰換ERP系統並委外開發客製化工作流程管理系統，同時導入資安防護與授權軟體，以因應自動化與資安風險升高的趨勢。此外，薪資費用增加亦對成本造成影響，主因為組織擴編及薪資調整所致。整體而言，這些投入屬於強化營運韌性與支援長期成長的必要支出。



林士茵進一步表示，仁大在113年完成對金腦數位100%股權併購後，協助公司轉型為具備AI與數據治理實力的解決方案供應商。金腦在金融科技領域深耕AI盡職調查「金秘書」、金流追蹤、櫃台AI稽核與語音內容監理等模組，可協助銀行大幅縮短作業時程並提升合規效率，同時布局ESG永續管理與漂綠偵測系統，帶動公司營運由硬體導向邁向高毛利AI服務。



除FinTech佈局外，維運業務仍為仁大長期成長底盤。公司主要客戶涵蓋金融、電信與高科技製造業，採年度合約模式，客戶黏著度高。資訊設備具固定汰換週期，即便景氣波動，業務仍保持穩健。此外，由於多數企業IT人力短缺，維運服務委外需求持續上升，使維護合約與技術支援收入具強韌性，鞏固公司現金流基礎。



林士茵表示，公司未來將持續深化金融與製造兩大核心市場，並以金腦AI與資安技術延伸至ESG、雲端治理與數據服務領域，推動從系統整合商（SI）升級為「產業解決方案提供者」。法人指出，仁大目前商品銷售（軟硬體設備）營收占比約76%至78%，維護合約與勞務服務則維持在21%以上，為公司帶來穩定現金流與抗景氣韌性。展望未來，隨著Windows 10退場換機潮、AI PC普及與企業資安預算持續成長，金融業務結合AI應用可望成為公司第二波亮眼的成長曲線。（自立電子報2025/11/21）