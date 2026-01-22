仁寶今年AI三位數成長？董座陳瑞聰笑問1句

仁寶董事長陳瑞聰(左起)與仁寶總經理Anthony Peter Bonadero共同出席集團旺年會。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶(2324)看好今年AI伺服器業務將成為非PC成長的主要引擎，並隨客戶專案推進，帶動從前段製造到後段整合的訂單節奏加速發酵。對於今年AI伺服器全年營收成長幅度，媒體詢問能否達到三位數成長，仁寶董事長陳瑞聰笑著反問：「十倍嗎？」，隨即轉開話題。

陳瑞聰指出，仁寶長期營運目標為PC與非PC營收占比接近60：40，今年有機會達成，但非PC成長並不代表退出PC本業，公司仍將維持筆電核心競爭力，同步擴大伺服器、智慧裝置等新動能。其中，伺服器被視為非PC業務中成長速度最快的一塊，尤其AI伺服器在客戶需求帶動下，今年整體伺服器業績可望呈現「強勁的雙位數」營收成長。

針對市場關注的ASIC與GPU伺服器趨勢，仁寶強調公司採「技術中立」策略，重點在於配合客戶路線與需求，提供對應的伺服器解決方案，深化策略合作關係，藉以擴大長期機會。對於ASIC伺服器成長是否可能超越GPU伺服器，仁寶則表示市場變化快速、外部數據分歧，公司將在資訊可驗證的前提下保持透明，不會為了追逐短期話題而給出不確定的預測數字。

在產能與製造分工方面，仁寶說明將維持並擴充亞洲L6伺服器製造能量，以支撐低階至中階前段製程需求；而美國德州新廠則以L10與L11為主，負責後段系統整合與出貨，並保留高度彈性，以因應政策與客戶需求變動。除了美國之外，仁寶也持續強化台灣與越南的SMT與PCB相關產能，支撐AI基礎設施所需的主機板、網卡等需求，同時投入液冷相關實驗與製造能力，並評估在桃園周邊尋找更大廠房，以支應後續擴產規劃。

此外，仁寶也關注北美供應鏈政策變數，墨西哥雷諾薩工廠目前以車用電子為主，但業務變化快速；由於USMCA協議仍在重新談判，公司將視後續條件合理性，評估是否在北美建立PCB製造能力，以降低關稅與供應鏈風險。對於外界關注美國投資規模是否足夠，仁寶則透露確實計畫增加投資，但不一定僅限德州，將依客戶需求與市場機會滾動調整。

