仁寶參展CES 攜手旗下智易秀車用紅外線技術

（中央社記者吳家豪台北5日電）美國消費性電子展（CES）將於1月6日至9日在拉斯維加斯舉行，被視為科技業年度風向球，仁寶今天宣布將與集團子公司智易科技共同展示次世代車用紅外線安全技術，拓展智慧移動市場版圖。

仁寶發布新聞稿說明，仁寶將於CES 2026展示新一代車用紅外線攝影機，以及搭載人工智慧（AI）技術的CDAT（Classification、Distance、Action、Tracking）感知運算平台。

仁寶指出，CDAT平台專為強化低能見度環境下的行人安全而設計，並協助車廠符合即將上路的各項法規，包括FMVSS 127與UN R152行人自動緊急煞車（AEB）性能要求，特別是夜間與惡劣氣候情境。

為持續推動車用安全科技，仁寶集團旗下智易科技將於CES 2026展示新一代車用雷達技術，具備高精度物件偵測、短中距離感知能力，可在都會與高速道路環境中維持穩定效能。

仁寶ITS事業部總經理塞奧尼（Richard Seoane）表示，紅外線技術能補足傳統感測器的不足，在CES 2026仁寶將展示車用紅外線技術系統與CDAT如何強化低能見度的環境感知能力，並透過與智易的合作，打造更完整的車用安全偵測架構。（編輯：張均懋）1150105