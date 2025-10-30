仁寶投資美國德州設製造基地 擴張北美布局

（中央社記者吳家豪台北30日電）代工廠仁寶今天宣布在美國德州進行策略性投資，仁寶100%持股子公司Compal USA Technology Inc.（CUT）已獲董事會核准，將於德州泰勒市（Taylor）與喬治城（Georgetown）兩地簽署租賃協議，展開新據點建置，藉此強化北美市場布局及提升全球供應鏈韌性。

CUT將於德州泰勒市租賃廠房，設立美國製造基地，租賃合約總金額預估為6567萬美元（約新台幣20.17億元）。

同時，CUT也將於喬治城租賃廠房，設立伺服器維修中心，以支援企業與雲端基礎架構需求，租賃合約總金額預估為2843萬美元。

仁寶發布新聞稿指出，此擴展計畫反映仁寶在當前地緣政治環境下，積極回應市場需求並進行長期策略規劃。德州的投資象徵仁寶邁向新階段，強化在高階製造與科技服務領域的重要夥伴角色。

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）表示，泰勒市與喬治城不僅是商業據點，更是與仁寶共享創新、誠信與機會價值的社群。攜手合作，仁寶將打造更穩固的基礎，提供北美客戶更佳的服務。（編輯：張均懋）1141030