仁寶拚翻身1》加速催AI引擎 陳瑞聰誓言：重返兆元企業

22日，仁寶在南港展覽館舉辦尾牙，席開700多桌場面浩大，董事長陳瑞聰卻直指公司痛點，2025年營收年減17％、衰退至7,575億元，「這是仁寶的谷底了。」這場尾牙就是仁寶翻身的起跑線。

過去4年，仁寶從大啖疫情紅利高峰一路回落。2021年，居家和遠距辦公推升筆電需求，讓年營收2度衝破兆元大關；隨著疫情退燒，全球PC需求反轉，加上退出低毛利、純代工訂單，導致營收每況愈下，「這段時間很痛但必要。」陳瑞聰認為，這是轉型付出的代價。

仁寶揭最新轉型進度

「2025年是谷底。」陳瑞聰多次重申這句話，並對內外同步交代轉型進度。他指出，過去一年半，仁寶已完成多項結構性調整，包括淡出低毛利業務、重整產品線，並把資源集中至AI伺服器、AI PC與非PC業務。

這些調整尚未完全反映在營收數字，卻已落實在產能新布局。去年仁寶通過5億美元在美國大擴廠，德州新廠預計今年第二季底完工，將投入AI伺服器L10、L11等高階整機組裝；台灣與越南同步擴充SMT與組裝線，為下半年放量預作準備。

這場尾牙，像極仁寶對員工的信心喊話。陳瑞聰坦言，營收從兆元跌落7,575億元，對管理層與員工都是沉重壓力，但他選擇在公開的場合承諾：「我會用最短時間，帶領仁寶重返兆元企業。」這句話，引來現場一陣歡呼，也替整場活動定下基調，仁寶要準備主動出擊，誠如今年尾牙主題「出擊智勝、王者仁寶」。

強攻非PC業務拚翻身

外界好奇，仁寶如何靠最擅長的PC翻身？陳瑞聰坦言，受記憶體漲價影響，預期今年全球筆電需求將衰退9％至10％，仁寶有信心靠著AI PC與成本控管，讓自家出貨「持平或小幅成長」，不再以追求量為目標。

真正被寄予厚望是非PC業務。仁寶目前非PC營收占比已接近3成，今年目標推升至4成，其中AI伺服器將是成長最快的引擎。隨著第二季產能陸續開出，預期營運曲線將與這場尾牙的熱度同步升溫。

對仁寶而言，這場尾牙的意義，不在於桌數或獎金，是在公開承認低谷並同時宣告翻身。在歷經疫情紅利消退、產業結構重組與轉型陣痛後，陳瑞聰選擇用一場高調但不粉飾的年終盛會，替最艱難的階段畫下句點。

接下來，市場只剩下一個問題：當尾牙散場、掌聲退去，仁寶能否真的把「谷底」說法，兌現成下一段成長曲線？這場尾牙，已替答案按下倒數計時。