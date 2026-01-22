仁寶拚翻身2》全面點火AI伺服器 「陳鐵嘴」喊爆炸性成長

仁寶加速切入AI大商機！董事長陳瑞聰直言，2026年是仁寶布局AI伺服器的「爆發成長期」。至於成長幾倍？他霸氣喊道：「一倍太少了，2026年會有爆炸性成長，幅度絕對會讓人驚訝。」陳瑞聰眼神充滿信心，誓言以最快速度率領仁寶重返兆元企業。

這番強硬表態，讓外界再次想起陳瑞聰過去在產業界流傳的封號「陳鐵嘴」。不同於單純喊話，陳瑞聰這次的底氣，來自於仁寶過去一年半，已在產品、產能與組織上的做足實質準備。

預告下半年AI伺服器放量出貨

陳瑞聰指出，仁寶已完成AI伺服器從GPU系統研發、電源設計、液冷解決方案到整機系統整合的布局，不再只是單純的組裝代工角色，而是朝高階AI硬體整合供應商邁進。

他的信心來自去年編列5億美元的資本支出，美國擴廠計畫已如火如荼順利展開，陳瑞聰透露，德州新廠預計於今年第二季底完工，將主力生產AI伺服器L10、L11等高階系統產品。

「從第二季底開始，到下半年，AI伺服器的成長會非常明顯，」陳瑞聰形容，這將是仁寶轉型後，最重要的一次放量關卡。

仁寶重配產能重押AI

在產能配置上，仁寶採取明確的分工策略。總經理Anthony Peter Bonadero指出，為回應客戶對地緣政治與供應鏈分散的要求，亞洲廠區持續擴充L6（主機板與次系統）產能，美國廠則負責高階系統整合。

他看好AI不是短期景氣循環，強調這是全球運算基礎建設的重新布局，「這不是一、兩季的需求，是持續數年的結構性成長」。目前仁寶已接獲來自多個地區的AI伺服器洽詢，需求能見度正逐步拉長。

在營收結構上，仁寶非PC業務占比已由過去約25％提升至接近3成，目標在2026年推升至40％，其中AI伺服器將成為最關鍵的成長引擎。

為了讓仁寶急起直追，陳瑞聰霸氣喊道，寧願放棄低毛利純代工，也要把資源集中在能真正拉開差距的AI領域。