仁寶拚翻身3》記憶體狠咬PC利潤 仁寶總座曝2028年前難解

在AI成為產業焦點時，另一股結構性壓力正持續侵蝕傳統PC產業。仁寶總經理Anthony Peter Bonadero直言，這一波記憶體缺貨和漲價，已非過去熟悉的循環型波動，「恐一路延續到2027年，甚至2028年之前都很難完全解決」。

AI排擠效應 記憶體成本大翻倍

Bonadero指出，從筆電的成本來看，過去記憶體占比約為15％至18％，但在AI排擠效應下，3大記憶體廠將產能大量轉向AI伺服器所需的高頻寬記憶體（HBM），使得一般DRAM供給受到明顯壓縮，「現在記憶體在PC的成本已飆升至35％到40％」。

「這對PC產業是非常大的壓力，」Bonadero坦言，筆電市場本身高度競爭，價格彈性有限，成本暴增不可能完全轉嫁給消費者，勢必直接擠壓毛利空間，「這不是一個短期可以靠調整就解決的問題」。

仁寶董事長陳瑞聰也指出，DRAM缺貨與漲價情況，內部評估將持續到 2027年，對整個ICT產業都會帶來不小衝擊。他直言，這波記憶體「超級循環」，與過去景氣循環不同，已成為結構性變數。

PC廠挑戰難解 客戶連2季提前拉貨

仁寶高層人士證實，確實有部分客戶瞄準相對較低的成本，搶在去年第四季與今年第一季提前拉貨，但Bonadero提醒，提前拉貨不會改變供需結構的問題，「第二季可能稍微放緩，但真正的壓力，還在後面」。

如何解決高成本問題？Bonadero認為只有2條路，一是調整產品定價，二是調整零組件配置與產品組合，但無論哪一條，對消費性PC市場來說都不輕鬆，「這也是仁寶積極推動非PC業務、提高AI伺服器比重的原因。」

「PC不會消失，但它不再是撐起公司營運成長的引擎。」Bonadero說。在記憶體成本飆漲的年代，PC產業勢必要面對結構性調整，他認為這場調整，恐怕不會在短時間內結束。