仁寶拚翻身4》39年前一場大火 許勝雄一句話把仁寶命運交給他

仁寶錯失AI先機，2025年營收慘跌17％，仁寶董事長陳瑞聰信心喊道：「這是重返成長之前的最後谷底。」走進尾牙現場，金仁寶集團總裁許勝雄以其生肖，特別打造一座琉璃牛獎座，並感性說：「我們經歷過許多大風大浪，是生命共同體，有Ray（陳瑞聰）真好。」

「有你真好。」短短4個字，許勝雄說得感性，卻是一句乘載高度歷史重量的評語。因為站在他身旁的陳瑞聰，幾乎參與了仁寶每一次關鍵轉折，並在多次生死關頭，被推上第一線扛下重擔。

39年前一場大火 陳瑞聰選擇留下來

1980年代，仁寶創立，林百里出任總經理，陳瑞聰為事業處業務主管，2人經常為了訂單策略各持己見。直至1987年，仁寶平鎮廠一場大火，林百里、梁次震走人，另起爐灶成立廣達，專注筆電代工並一路壯大，成為代工界一方之霸。

廣告 廣告

留下來的仁寶，卻一度面臨銀行抽銀根、前景未卜的困境。也正是在那個時刻，業務出身、最懂市場與客戶的陳瑞聰，被推上第一線。回憶這段往事，陳瑞聰曾吐露：「許董（許勝雄）待我如兄弟。」

「陳鐵嘴」是仁寶決策的代名詞

今年尾牙，「陳鐵嘴」的封號再被提起，在仁寶老員工的眼中，這是一種對決策力的肯定。從昔日面板價格、規格走向到客戶談判，市場盛傳「陳瑞聰說了算」，背後是一套高度市場導向且敢承擔風險的戰法。

這樣的風格，成功讓仁寶活下來，更在2009年重押小筆電、鎖定高速成長的大客戶，讓仁寶筆電出貨量首度擊敗廣達。那一年，仁寶聲勢達至巔峰，正式站上兆元營收的舞台。

對許勝雄來說，這是一次漂亮的反擊，更是證明陳瑞聰不只能救火，還能帶隊衝鋒。

許勝雄（右3）重用陳瑞聰（右2），2028年將在新北瑞芳啟用醫療長照大樓。（翻攝仁寶官網）

跨界奔走 為仁寶鋪下一條新路

然而，陳瑞聰並非沒有失誤過，從華映投資案、威寶電信、統寶光電、樂視呆帳⋯，這些轉投資的挫敗，幾乎讓他承擔了仁寶轉型路上所有最痛的代價，甚至一度自責到向許勝雄遞出辭呈。

幾經慰留，他選擇不退場，反而在「毛三到四」的筆電紅海，悄悄替仁寶、也領先代工同業，布局另一條生路：生醫產業。

為了搞懂醫療產業，他親自跑遍醫界，密集與超過200位醫師深談，從醫材、診所、動物醫院，一路攻向智慧醫療、幹細胞，更斥資10億在瑞芳打造結合醫院、日照中心與住宿式長照機構的複合式醫療長照大樓。

這條路走得慢、風險高、回收期長，卻成為許勝雄口中「對的時間、對的方向」，更被外界視為仁寶下一個世代的重要支柱。

AI大浪崛起 再被推上最前線

豈料，AI大勢當前，仁寶牛步前行。對比，同業高喊營收突破兆元創新高之際，仁寶年營收已連4年下滑。

其實許勝雄早就看不下去，2024年5月大動作換掉總經理，並把兵符交給最熟悉低谷、最懂翻身的人，讓陳瑞聰以董事長之姿站上AI舞台。陳誓言，以最快速度率仁寶重返兆元營收。

在尾牙這天，許勝雄頒給陳瑞聰一座象徵任職50年的琉璃牛獎座，直呼2人是「生命共同體」，更笑說2人唯一的差距，是自己有7個孫子，Ray只有3個，「這是他還要繼續努力的地方。」

玩笑話的背後，其實是一種極少見且極為明確地肯定：在仁寶最關鍵的時刻，許勝雄依然選擇，把信任壓在陳瑞聰的身上。

陳瑞聰坦言，壓力很大，心情很沈重，但他對仁寶很有信心，「2026年AI伺服器會有爆炸性成長。」是否意味下週會出席黃仁勳的「兆元宴」？陳瑞聰露出神秘笑容說：「屆時就知道了。」似乎暗示仁寶急起直追，與輝達（NVIDIA）關係留下更多想像空間。