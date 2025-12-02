仁寶攜七家醫療子公司挺進醫療科技展 打造智慧醫療生態系

仁寶電腦。廖瑞祥攝



仁寶電腦（2324）今天宣布將於 12 月 4 日至 7 日參加 2025 台灣醫療科技展，於南港展覽館一館四樓精準醫療區，以「智慧醫療×再生醫學×藥物研發」為策展主軸，集結七家醫療轉投資公司與瑞芳醫院，完整展示從 AI 診療、細胞治療到 AI 量子藥物開發的全方位布局，展現跨域整合的策略與智慧醫療生態系。

仁寶執行副總彭聖華指出，智慧醫療、再生醫學與 AI 量子運算將成為公司下一階段成長引擎。仁寶以瑞芳醫院為策略平台，串聯 AI、雲端、製造與醫療研發能量，打造臨床導向、具差異化的整體解決方案，並以此為基礎加速全球市場拓展。他強調，未來不排除透過策略併購與國際合作，強化在智慧醫療領域的全球布局。

仁寶集團本次展出以「從診斷到重建、從細胞到心靈」為主題，呈現三大亮點：智慧醫療、再生醫學與藥物研發 × 量子運算。

在智慧醫療方面，宏智生醫展示 AI 腦波分析系統，可即時評估憂鬱與失智風險；奔騰智慧生醫推出 AI 手持式超音波；神寶醫資則展出整合影像判讀、智能復健與雲端追蹤的一站式照護流程。

在再生醫學領域，瑞寶生醫展出免疫細胞與幹細胞療法；承寶生技展示次世代 CAR-T 治療，其 ARD103 已於美國啟動臨床；品醫生技強調 3D 生物陶瓷列印骨植入物；瑞河再生醫學則建置臨床級 iPSC 細胞庫。

在藥物研發與量子運算部分，仁寶以 NVIDIA AI 基礎架構打造 GPU 量子退火平台 CGA-QX，加速新藥化合物篩選；同時展示藥物製程優化技術與 AI 抗體設計方案，全力推動藥物研發智慧化。

仁寶表示，將持續整合 AI、雲端、生醫材料與臨床需求，深化智慧醫療與再生醫學布局，並攜手醫療院所與國際夥伴，打造以人為本的智慧健康生態系，提供全球高齡化社會更精準、永續的醫療新解方。

