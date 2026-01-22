仁寶旺年會》陳瑞聰喊重返兆元企業 李雅英高唱「哇塞」

仁寶董事長陳瑞聰預告「我所謂的爆發性成長，絕對讓人驚訝，尤其今年第二季到下半年，會非常快速。」（攝影／鄭國強）

代工大廠仁寶（2324）於22日舉旺年會「出擊智勝，王者仁寶」，席開逾800桌，韓籍啦啦隊人氣女星李雅英唱開場曲，大跳「哇塞」帶動氣氛，總獎金衝破2500萬元，今年找來君品酒店操刀，端出御製佛跳牆、蒜蓉鮮鮑、蒲燒鰻魚飯等12道五星級佳餚，更重要的是，董事長陳瑞聰宣布，2026年將是仁寶爆發性成長的一年，將重返兆元企業。

董事長陳瑞聰在旺年會前的記者會開場，便以「馬到成功」勉勵事業，但隨即坦言近期「壓力極大、心情沉重」。陳瑞聰指出，受疫情後筆記型電腦（NB）需求連年下滑影響，仁寶 2025 年營收大幅衰退 17％，約7500億元新台幣，較2021年歷史巔峰的1.23兆元出現顯著落差。

仁寶揮別低谷：四年轉型陣痛期結束

但他強調，隨著低毛利產品調整進入尾聲，2025 年將是轉型的最後谷底，2026 年仁寶將「脫胎換骨」，全面轉型為真正的 AI 中心公司。

許勝雄以集團總裁身分出席，受到員工熱烈歡迎，從他的眼神可以看到，他對今年的仁寶充滿信心。（攝影／鄭國強）

回顧過去幾年，陳瑞聰表示，2021 年因疫情帶動 NB 需求暴增，當時業界都在搶材料，但疫情紅利消退後，需求逐年萎縮。仁寶趁此機會進行結構性調整，主動剔除低毛利、低獲利的純代工產品。陳瑞聰直言「這四年是我們的轉型期，2025 年營收掉得比較多，但這也代表我們把不具效益的業務調整完了。」

AI 伺服器蓄勢待發：美國廠 Q2 完工投產

「展望 2026 年， AI 伺服器業務將迎來爆發性成長。」陳瑞聰展現強大信心，並指出，仁寶過去一年半在研發、 GPU 系統研發、液冷散熱技術（Liquid Cooling）以及、電源，以及工廠擴充上的投入。

仁寶邀請有「國民表妹」美名的李雅英唱開場，一曲「哇塞」帶動現場氣氛。（攝影／鄭國強）

陳瑞聰表示，去年投入 5 億美金的美國擴廠計畫進展順利，預計今年第二季底完工，屆時將快速投入 L10 與 L11 等高階 AI 伺服器組裝，越南與台灣的生產線也在同步擴充，特別是 SMT 線的產能布建，台灣也會組裝L10 伺服器和SMT，他表示「平鎮廠產線滿載，在桃園附近找更大的廠。」

所謂的爆發性成長，絕對讓人驚訝

在傳統 NB 業務方面，儘管市場研調機構 IDC 預估今年全球需求將衰退 9％至 10％，但陳瑞聰認為仁寶的看法較為樂觀，預期今年 NB 出貨可維持持平，甚至有機會實現小幅成長。

陳瑞聰指出，2026年 AI 伺服器將佔整體伺服器營收 8 成以上，AI PC 占出貨比率則達到 5 至 6 成。（攝影／鄭國強）

仁寶總經理Anthony Peter Bonadero 補充說，仁寶非 PC 業務營收比重將持續提升，2025 年非 PC 營收年增 20％，預期今年將年增 40％，目標今年非 PC 與 PC 營收比重為 60:40，其中，伺服器業務成長幅度最為顯著。

陳瑞聰指出，2026年 AI 伺服器將佔整體伺服器營收 8 成以上，AI PC 占出貨比率則達到 5 至 6 成。從雲端伺服器到終端 AI PC，仁寶將持續深化應用，他堅定表示「仁寶會脫胎換骨，成為一家真正的 AI 公司。」

陳瑞聰預告「我所謂的爆發性成長，絕對讓人驚訝，尤其今年第二季到下半年，會非常快速，仁寶會用最短的時間，回到兆元企業。」

