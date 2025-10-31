仁寶砸28億德州2地租廠房 強化全球供應鏈

▲仁寶宣布，旗下100%持股子公司Compal USA Technology Inc.（CUT）已獲董事會核准，將在美國德州Taylor與Georgetown兩地簽署租賃協議。（圖／翻攝自仁寶官網）

[NOWnews今日新聞] 代工大廠仁寶宣布，旗下100%持股子公司Compal USA Technology Inc.（CUT）已獲董事會核准，斥資約28.87億元將在美國德州Taylor與Georgetown兩地簽署租賃協議，設立伺服器維修中心，展開新據點建置，展現仁寶強化北美市場布局及提升全球供應鏈韌性的決心。

仁寶指出，CUT將於德州Taylor租賃廠房，設立美國製造基地，租賃合約總金額預估為6,567萬美元。同時，CUT也將於Georgetown租賃廠房，設立伺服器維修中心，以支援企業與雲端基礎架構需求，租賃合約總金額預估2843萬美元。

此擴展計畫反映仁寶在當前地緣政治環境下，積極回應市場需求並進行長期策略規畫。德州的投資象徵仁寶邁向新階段，強化其在高階製造與科技服務領域的重要夥伴角色。

仁寶總經理Anthony Peter Bonadero表示，「我們很高興能在德州深耕發展。Taylor與Georgetown不僅是商業據點，更是與我們共享創新、誠信與機會價值的社群。攜手合作，我們將打造更穩固的基礎，提供更佳的服務予北美客戶。」

仁寶同時誠摯感謝德州政府及德州駐台辦事處（STTO）在本案中提供的寶貴協助與相關協調。德州在台灣設立駐台辦事處，突顯雙方日益重要的經濟合作關係。

