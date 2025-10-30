仁寶美國伺服器基地重押德州 打造伺服器製造＋維修雙引擎
仁寶美國伺服器廠地點終於揭曉！仁寶宣布，美國伺服器廠將落腳德州Taylor與Georgetown兩地、均採租賃廠房方式以快速建置產能，其中，Taylor廠將成為主要製造基地，預計明年中完成建置、下半年投產，Georgetown廠則定位為伺服器維修中心，以搶進需求高升的維修商機。仁寶表示，此舉象徵公司在地緣政治與市場需求下啟動新階段布局，強化其高階製造與科技服務能量。
仁寶在今年8月中宣布，為了伺服器製造業務而注資7500萬美元在美國成立子公司Compal USA Technology，不過當時並未說明在美國的何處。
仁寶在30日晚間終於揭曉謎底，仁寶董事會通過，美國的伺服器廠確定花落德州、分別位於Taylor與Georgetown。根據Google Maps資訊顯示，兩地均位於德州第四大城奧斯丁的郊區，彼此車程僅30分鐘，距離奧斯丁市區的車程則約在40～50分鐘左右。
仁寶表示，將以租賃廠房的方式建立基地，Taylor廠區將成為仁寶的伺服器製造重鎮，廠房面積為366115平方英尺、相當於1萬坪出頭，仁寶的租約長達12年，租金總額預計為6567萬美元，約當於20.17億新台幣。
仁寶重申，將力拼明年中將Taylor廠產線設立完畢、下半年開始生產。而業界人士則表示，這個廠成立初期，最大的客戶就是戴爾。
Georgetown廠區的定位則為伺服器維修中心，廠房面積為212793平方英尺、相當於近6000坪，Georgetown廠租約則為10年半，租金總額預計為2843萬美元、相當於8.73億元。仁寶表示，建置最多資料中心的一線CSP都集中在美國，美國有大量的伺服器需要各種維修服務，但是美國專業的伺服器維修中心卻不多，仁寶看好這個商機因而搶進。
仁寶認為，美國廠設置反映仁寶在當前地緣政治環境下，積極回應市場需求並進行長期策略規劃，德州的投資象徵仁寶邁向新階段，強化其在高階製造與科技服務領域的重要夥伴角色。
而仁寶同樣在8月中宣布，將以2.25億美元成立的北美製造基地Compal Americas，至今仍尚未公布地點。
