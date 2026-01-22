仁寶董座估今年AI爆炸成長 盼重返兆元企業

▲仁寶董事長陳瑞聰（圖左）強調，在積極推動AI下，2026年將會是一個爆發性成長的一年。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 仁寶今（22）日舉行旺年會，董事長陳瑞聰坦言，最近壓力很大、心情很沈重，2025年，仁寶營收衰退17%，因為疫情過後，市場對於筆電的需求，「每一年都在掉」，不過，他強調，仁寶這一年半一直在轉型，在積極推動AI下，2025年是谷底，2026年將會是一個爆發性成長的一年，也承諾要回歸成兆元企業。

陳瑞聰直言，2025年，仁寶營收7500億元，下滑17%，相比2021年的1.23兆元，下滑幅度很大，一部分原因是2021年疫情關係，由於各行各業Work from home、Work from office，使得筆電需求強勁，仁寶在當時享受到疫情紅利，因此那時生意相當好，且不斷上演缺料、搶料大戰，然而，當疫情過後，筆電需求一直下滑，「每一年都在掉。」

另外，仁寶也正在轉型，把一些低毛利、獲利低產品線，純代工產品做調整，這四年來仁寶一直在調整體質，經過這幾年的調整，2025年是仁寶的谷底。

展望今年，由於過去這一年半來，陳瑞聰強調，接任到現在的過去這一年半時間，積極推動AI，包括AI硬體產品、AI應用和公司內部AI化，「我們這一年半相當忙碌，但是也很有成就。」他指出，仁寶在AI伺服器方面，這一年半整體轉型，以及所有同仁的努力，今年AI伺服器應該會有爆發性的成長。

他表示，仁寶正塑造成一個真正的AI Centric公司， 不僅整體產品上應用AI，比如AI伺服器今年大概佔整體伺服器營收八成以上；AI PC今年應能佔總PC營收的五到六成。再來邊緣運算AI、 AI IPC最近也贏了一些案子，加上AI終端產品，都在如火如荼地推進。

另一方面，電腦方面，今年筆電、桌機雖因記憶體成本漲價影響，預期今年全球筆電、PC需求衰退。IDC預估，可能將有9%到10%的衰退，陳瑞聰則認為，應該偏向低個位數的衰退，不過，雖全球衰退，預期仁寶今年筆電應該持平或小幅成長。

整體來看，陳瑞聰表示，仁寶今年應該會有爆發性成長，他也承諾公司所有同仁，他會很快地帶領大家在最短的時間內，重返回歸「兆元企業」，這是他和公司內部所有同仁承諾的，「最短的時間內，我希望能夠達到。」

陳瑞聰也提到，仁寶在去年通過5億美元，在美國的擴廠計畫，這部分進展得也相當順利，預計應該在今年第二季底，美國廠完工且快速量產，美國廠將主要進行AI伺服器L10、L11的生產。

同時，他進一步指出，越南廠也正在快速擴充產線，台灣正擴充工廠，包括SMT線及組裝線。陳瑞聰也透露，不少客戶要求仁寶必須達到地理平衡，產能不能過分集中於某些地區，因此，仁寶目前是這三個地區都在擴充產能。

陳瑞聰有信心，他喊話，今後仁寶將會脫胎換骨成為一家新公司。

