仁寶董座嘆壓力山大要重回兆元企業 拋豪語2026年迎爆發性成長

仁寶電腦今（22）晚舉行旺年會，大批員工湧入南港展覽館等待抽獎。

緊接金寶集團，仁寶電腦今（22）晚舉行「2026仁寶電腦旺年會」，尾牙登場前，仁寶電腦董事長陳瑞聰接受採訪，他的開場非常直白，披頭就說「壓力大、心情沈重，更坦言2025年是仁寶營運低谷」。不過，在轉型打底完成下，他預期，今年營運將會迎來「爆發性成長」，同時喊話，要以最快的速度帶領仁寶重回兆元企業！

許久不見陳瑞聰對外發言，拿起麥克風，自然先是對現場媒體一陣問候與祝福。隨後進入正題，向來幽默的陳瑞聰也正色說道「最近壓力滿大的、心情也滿沈重的， 因為 2025 年營收少了 17%來到新台幣 7,500 多億，比起2021 年營收 1.23 兆元，跌了將近4成。」仁寶也就此痛失兆元企業的榮銜。

廣告 廣告

陳瑞聰回顧，2021 年居家辦公（WFH）及遠端辦公的需求，讓仁寶享受疫情紅利，而疫情過後，NB 的需求也隨之地遞減。

因此，陳瑞聰接著說明，仁寶將低毛利或獲利低的產品線進行調整，這4年是轉型期，也是仁寶調整體質年，預期2025 年將會是仁寶的營運谷底。

展望2026 年，陳瑞聰指出，將積極進軍 AI 領域，包括 AI 硬體產品、應用，並推動內部徹底的 AI 化。他更預期，AI 伺服器在今（2026）年應該會迎來爆發性的成長。

至於「爆發性的成長」究竟火力會有多「爆」？以及重回營收兆元企業，又需要多少時間？陳瑞聰既想說又不好說，只透露，爆發性成長力道會在今年第第二季底陸續展現，至於需要多久時間，他則以會用「最快速度」達成，以期許內部與自己，也呼應仁寶旺年會主題「出擊智勝、王者仁寶」。

更多鏡週刊報導

華新麗華焦佑倫：能源是國家戰略投資 盼國產化不被犧牲

金寶董座許介立開金嗓 要為集團唱出一個「海闊天空」

Sony聯姻TCL合資公司 BRAVIA電視出嫁恐影響台廠供應鏈