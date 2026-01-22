仁寶董座陳瑞聰：AI伺服器全年爆發式成長 貢獻占比飆8成
〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶(2324)今日舉辦旺年會，董事長陳瑞聰指出，集團近一年半加速推動內部轉型與體制調整，並積極布局AI(人工智慧)相關硬體產品與應用，今年AI伺服器(AI Server)業務將會出現「爆發性成長」，全年貢獻占比可望飆升至伺服器業務的8成以上，帶動2026年營收重返兆元大關。
陳瑞聰坦言，仁寶2025年營收年減17%，降至7500多億元，較2021年疫情紅利帶動的1.23兆元高峰落差甚大，主要是疫情過後筆電(Notebook)需求逐年下滑，加上公司近年主動調整產品線、淘汰低毛利與低獲利的純代工產品，短期營收難免受到影響，但也因此完成體質重整，2025年可視為營運谷底，2026年將反彈成長。
展望今年，陳瑞聰看好AI伺服器成長力道強勁，主要來自仁寶在產品研發、GPU(圖形處理器)系統開發、異質整合(Heterogeneous Integration)、電源(Power)設計與製造能力提升，以及全球產能擴張布局到位。公司先前通過5億美元美國擴廠計畫進展順利，預計今年第2季底完工並快速衝刺，將在當地投入AI伺服器L10、L11產品生產，配合客戶需求擴大出貨規模。
除了美國新廠之外，仁寶也同步推進越南廠產線擴充，並在台灣擴增SMT(表面黏著技術)與組裝線產能。陳瑞聰指出，客戶近年高度重視產能「地理平衡」(Geography Balance)，希望供應鏈產能配置不過度集中於單一地區，因此仁寶在美國、越南、台灣三地同步擴產，強化供應韌性與交付能力，支撐AI伺服器業務放量需求。
陳瑞聰也強調，仁寶轉型的核心不僅在產品線調整，更在於打造真正「以AI為中心」(AI Centric)的公司。產品面而言，今年AI伺服器預估占伺服器業務8成以上，AI PC(人工智慧個人電腦)占整體PC比重約5至6成，並同步推進Edge AI(邊緣AI)、AI IPC(工業電腦)與各類AI終端應用，擴大AI產品組合與客戶基礎。
營運面方面，仁寶亦將AI導入設計、製造自動化、品質管理、採購與成本控制等流程，藉此提升效率與競爭力。針對筆電市場，陳瑞聰提到，雖IDC(國際數據資訊)預估今年全球筆電需求恐衰退9%至10%，仁寶內部評估僅低個位數下滑，並有信心在市場逆風之下，維持旗下筆電業務持平或小幅成長。
更多自由時報報導
不當工程師了！她靠「副業起步」30歲前成千萬富翁 每天只工作4小時
這國櫻桃價格慘被腰斬 原因讓水果攤商料想不到
LTN經濟通》200次斷頭蒸發7.6億 黃立成到底賭什麼？
焦點股》台達電：股價創新高 市值超車鴻海
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 35則留言
大牛股動了！ 「這老字號」攻漲停創新高 專家讚：結構轉換大贏家
因川普對格陵蘭態度放軟、帶動美股上揚，台股今（22）日加權指數大漲逾600點，挑戰32000大關；而受惠於AI熱潮、電力需求攀升，台達電盤中一度漲停來到1245元創新高，對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞曾表示，台達電其實已在電源供應領域稱霸全球長達25年，並正成為AI時代不可或缺的核心角色。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前 ・ 7則留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
強化機器人布局！國家隊重砸9.1億建倉鴻海 「這檔」飆3根漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（21）日開低走疲，終場收在31,246.37點，跌513.62點、跌幅1.62%。據「玩股網」統計，觀察八大公股近昨日買...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3則留言
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 60則留言
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前 ・ 12則留言
【力積電九命怪貓2】從雞蛋水餃股翻身！「黃董」黃崇仁身價暴增近5倍至78億元
力積電（6770）乘著DRAM漲價順風車，股價一路狂飆，不僅吸引市場目光，也讓被稱為「黃董」的董事長黃崇仁身價大幅翻揚。根據公開資料顯示，黃崇仁目前持有力積電11萬5,881張股票，持股市值自去年4月股災時約13.85億元，隨著股價強勢回升，如今已暴增近5倍，來到約78.8億元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
光寶科宣布以每股54元收購網通廠宇智 最高吃下100%股權
光寶科（2301）今（21）日晚間7點舉行重訊說明記者會，總經理邱森彬宣布，董事會已通過以每股新台幣54元現金，公開收購網通廠宇智股份有限公司（6470）普通股，藉此強化公司在5G Plus與固定無線接入（FWA）等次世代網通市場的策略布局。管理層表示，若此次公開收購順利完成，預期約在9個月至12個月之間，相關綜效將可逐步顯現。Yahoo股市 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了
川普放話奪取格陵蘭以及祭出施壓歐洲加徵關稅，市場擔憂地緣政治，美股暴跌，台積電ADR跌4.45%，台積電台北現股（2330）今（21）日盤中跌至1,740元，下跌35元，跌幅約1.97%。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，「今天機會來了，跌就是很好的機會！」Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 9則留言
好威！欣興去年12月單月獲利年增2770％
IC載板龍頭欣興（3037）應主管機關要求公布自結獲利，在BT載板漲價、高階載板出貨大增、稼動率提高等因素下，欣興去年12月合併營收118.22億元，年增27%，歸屬母公司業主淨利為11.85億元，年增高達2770%，單月每股盈餘0.78元，年增2766%。自由時報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
【Follow法人】外資重砍台股440億元！大砍面板雙雄友達群創逾12萬張 2檔老AI緊跟在後
三大法人今（21）日合計賣超774.11億元，其中外資重砍440.63億元，大砍面板雙雄友達 （2409）、群創（3481）超過12萬張，出脫聯電（2303）逾5.3萬張，同步調節老AI股緯創（3231）、鴻海（2317）。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 17則留言
面板漲不動了？群創一度重摔逾8%炸75萬張大量 「這檔」連2天收綠噴41萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（21）日也連帶疲軟，加權指數終場收在31246.37點，下跌513.62點或1.62%，成交量...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
15檔年線負乖離 外資搶補
台股加權指數與年線正乖離3成，1,949檔上市櫃股中，卻仍有逾920檔上市櫃股偏離年線，篩選截至20日止，長榮航（2618）、遠東新（1402）及陽明（2609）等15檔，股價仍與年線負乖離、外資連敲偏多操作，股價已陸續展開表態。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
211萬股民齊搶紅包！0050半年配1元「今最後買進日」 0056年化配息率飆9%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），昨（20）日公告今年第1季配息，每受益權單位實際配發金額為0....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台股32K要過了？台積電盤後鉅額出現1822元
[NOWnews今日新聞]台積電今日盤後鉅額交易成交價首度衝破1800元大關，最高成交價出現1822元，市場解讀成短線多頭動能仍在醞釀。根據證交所資料，台積電這次盤後鉅額配對共成交12筆，價格區間落在...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14則留言
被動元件倒一片！國巨、鈞寶、華容慘跌 盤中僅2小兵堅守紅盤...1檔逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股4大指數重挫拖累，台股今（21）日開盤大跌逾350點，截至中午12點15分左右，暫報31,347.63點，跌412.36點、跌幅1.3%。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
理財最前線／打造不倒翁式退休金 第二張活到老領到老的勞保
退休規劃從來不只是「累積多少錢」的問題，而是如何在充滿不確定性的環境中，為自己準備一份能夠長期、規律入帳的現金流。變額年金險結合勞退與勞保特性，讓資產在累積期對抗通膨、在給付期轉為終身年金，不論市場波動、股災或意外衝擊，都能穩定領取固定金額，是退休規劃中能真正對抗「長壽風險」的工具。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
欣興、南電12月獲利飆高
欣興（3037）、南電（8046）因達注意交易資訊標準，20日同步公布自結成績，2025年12月獲利年增幅度皆呈倍數成長，單月每股稅後純益（EPS）分別為0.78元與0.84元。業界觀察，高階載板需求回溫，加上ABF與BT載板價格調漲轉化為毛利貢獻，是推升單月獲利表現主因。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言