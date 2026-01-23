仁寶要拚重返兆元企業！去年營收慘掉17%，陳瑞聰坦言壓力沉重：AI伺服器爆發性成長，三大支柱拚翻身

仁寶電腦週四（1/22）舉辦旺年會，席開700多桌。董事長陳瑞聰表示，2025年營收下滑、最近壓力蠻大，但公司近年積極轉型，預期AI伺服器在2026年將有「爆發性成長」，美國德州新廠預計第二季底將完工，進行伺服器L10~L11整機組裝生產。NB部分則預計今年將持平或小幅成長，記憶體缺貨漲價預計到2027年。

營收自高峰下滑近5000億！陳瑞聰：最近心情蠻沉重

「最近壓力蠻大、心情蠻沉重」，陳瑞聰在記者會及旺年會開場都談到，2025年營收約新台幣7500多億元，年減17%，較2021年營收約1.23兆元的「頂峰」，跌幅相當大，也是沉重的負擔，盼2025年會是重返成長之前的最後谷底。

陳瑞聰回顧，2021年疫情期間NB代工需求強勁，仁寶確實享受到疫情紅利，隨後NB需求則持續下降，促使公司展開轉型及調整體質，未來AI伺服器將成為重要的成長動能。

美國擴廠進展曝光！陳瑞聰：2026將迎來AI伺服器爆發性成長

「展望2026年，AI server應該會有爆發性成長，」陳瑞聰強調，並指出去年通過5億美元在美國的擴廠計畫，進展順利，今年第二季底該廠區將會完全完工，進行伺服器L10-11整機組裝階段的生產，越南及台灣廠也正擴充SMT（表面黏著技術）、液冷設備相關產線。

仁寶先前的伺服器多以企業用品牌端為主要客戶，未來是否有機會接到Tier 1雲端服務業者（CSP）的訂單？陳瑞聰並未正面回應，但也微笑保留業務開拓空間。

仁寶總經理Anthony Peter Bonadero則表示，2026年非PC業務比例將從25%左右成長到40%，伺服器為一大成長動能，最近也接到許多伺服器相關的詢問電話。幕僚則補充說明，伺服器客戶不僅位於美國，其他區域也有客戶分布。

管理層換血「從60歲變40歲」！陳瑞聰：三大支柱，帶領仁寶重返兆元企業

「整體來講，仁寶今年會有爆發性成長，我也承諾公司所有同仁，會帶領大家重返兆元企業。」陳瑞聰說道，近期轉型有兩大重點，其一是管理團隊年輕化，平均年齡從60歲降到40歲的階層，並推動仁寶成為以AI為中心的公司，預期AI伺服器的營收有機會佔伺服器收入的8成。未來仁寶代工業務將以NB、智慧裝置、伺服器為三大支柱。

至於市場傳出黃仁勳即將返台參加輝達尾牙，並與供應鏈餐敘，仁寶會否參加所謂黃仁勳的兆元宴？陳瑞聰笑說，下星期六嘛，到時候你們就知道，但強調仁寶與輝達的關係會愈來愈深。

而在NB代工業務，陳瑞聰指出去年也是衰退，近期因記憶體缺貨漲價影響，預期今年全球需求仍會衰退；研調機構IDC數據預估衰退9~10%，但仁寶NB業務估計將持平或有小幅成長。他也預計，記憶體缺貨影響恐將持續到2027年。





